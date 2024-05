La CGT marcha por el Día del Trabajador tras la media sanción de la ley Bases en la semana previa al paro general

En ese marco, y con su plan de lucha aún latente, la central obrera también confirmó que el jueves 9 de mayo hará el segundo paro nacional en contra del Gobierno.

En cuanto a la convocatoria al paro general, Daer sostuvo: "Hay una sumatoria de cuestiones que están irresueltas y una perspectiva de que se sigan acentuando. Eso nos va a llevar una caída del poder adquisitivo y de compra de los ingresos mucho mayor", explicó.

Marcha paro CGT 1.jpg La CGT marcha en la previa del paro general. Télam

El titular de Sanidad señaló que "desde el Gobierno plantean una caída en los precios". Sin embargo, manifestó que la actualidad indica que en el último tiempo la brecha con los ingresos se acrecentó. "Es muy difícil esta ecuación entre precios y salarios", afirmó.

"Se liberan los precios. Ahora se plantean que van a bajar, pero la coyuntura la vamos a tener en que los salarios no alcanzan. No es que la gente no convalida los precios, es que la gente no tiene plata", remarcó Daer.

El PJ apoyó el paro de la CGT y criticó a Javier Milei: "Los trabajadores y jubilados no son ninguna casta"

El Partido Justicialista (PJ), por su parte, expresó su apoyo al paro nacional convocado por la CGT: "Los trabajadores y jubilados no son ninguna casta", denunciaron.

Luego de la media sanción de la ley Bases y el paquete fiscal logrado por el Gobierno, en los que el oficialismo propuso reformas del Estado, privatizaciones y reforma laboral, el PJ manifestó su "apoyo absoluto" a la medida de fuerza que anunció semanas atrás la central obrera.

"En un contexto marcado por una mega devaluación inicial, seguida por una profunda recesión de la economía, una aceleración de los niveles de inflación, tarifazos en el transporte, las prepagas y en la energía y un ajuste fiscal y monetario sin precedentes, es nuestro deber acompañar el reclamo de los trabajadores y jubilados de todo el país, quienes cada día sufren el deterioro de sus ingresos y, por ende, de sus condiciones materiales de vida", señalaron en un comunicado.