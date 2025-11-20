La Ciudad montó un megaoperativo para instalar vigas en el Puente Labruna + Seguir en









La maniobra, realizada durante la noche de ayer, fue clave para avanzar en una intervención que apunta a transformar la circulación entre Parque de la Innovación, el Distrito Joven y Ciudad Universitaria.

La Ciudad ejecutó un operativo especial en la obra de ampliación del Puente Labruna, ubicado junto al estadio de River Plate, para montar seis vigas de gran porte, cada una de 28 metros de largo y 47 toneladas. La maniobra, realizada durante la madrugada, fue clave para avanzar en una intervención que apunta a transformar la circulación entre Parque de la Innovación, el Distrito Joven y Ciudad Universitaria, y que forma parte del plan oficial para optimizar la conexión con la Costanera norte.

La Ciudad montó un megaoperativo para instalar vigas en el Puente Labruna Según datos oficiales, la mejora beneficiará a más de 350 mil personas que transitan diariamente por esta área neurálgica. Con la ampliación, el puente contará con dos carriles hacia Ciudad Universitaria y la avenida Cantilo, y otros dos en dirección al Parque de la Innovación y la avenida Lugones.

“El ensanche del puente es fundamental: agiliza los desplazamientos y contribuye a integrar la Ciudad con su borde costero”, destacó el jefe de Gobierno, Jorge Macri, quien estuvo presente durante los trabajos. También participaron el ministro de Movilidad e Infraestructura, Pablo Bereciartua, y el presidente de AUSA, Juan Pablo Fasanella.

macri-puente El jefe de Gobierno, Jorge Macri, estuvo presente durante los trabajos. Para realizar la maniobra fue necesario cerrar Lugones durante algunas horas, pero la circulación ya quedó normalizada. La obra, que finalizaría en agosto del próximo año, incluye una nueva pasarela peatonal más ancha y segura, con bicisenda incorporada, y un acceso renovado a la estación Ciudad Universitaria del ferrocarril Belgrano Norte.

El Puente Labruna actúa como nexo estratégico entre espacios deportivos, educativos y recreativos de la zona norte de la Ciudad. A pocos minutos de allí, también avanzan los preparativos para el Anillo La Pampa, un nuevo cruce subterráneo y peatonal que mejorará aún más la movilidad y ofrecerá un vínculo directo con el río y el Aeroparque.