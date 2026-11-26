La comunidad italiana se moviliza por la elección de representantes en el COMITES + Agregar ámbito en









El dirigente radical Daniel Angelici se reunió con el presidente del Senado de Italia, Ignazio La Russa. El expresidente de Boca Juniors empuja como candidato a José Francisco Palmiotti a través de la lista de UNITI.

Daniel Angeliici se reunió con el presidente del Senado de Italia, Ignazio La Russa.

Las elecciones de los representantes argentinos ante el Comité de los Italianos en el Exterior (COMITES), previstas para el próximo 4 de diciembre, comenzaron a movilizar a distintos sectores de la colectividad. En ese marco, el dirigente Daniel Angelici mantuvo un encuentro con el presidente del Senado de Italia, Ignazio La Russa, para abordar la situación de la comunidad italiana en el país y su representación institucional.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Angelici fue recibido por el titular de la Cámara alta italiana, quien ocupa el cargo desde 2022 y es uno de los principales referentes de Fratelli d’Italia, el partido que conduce la primera ministra Giorgia Meloni. La reunión se produjo en un contexto de relevancia para la política italiana, dado que Argentina alberga la mayor comunidad de ciudadanos de ese país fuera de sus fronteras, con más de un millón de personas registradas.

Durante el encuentro conversaron sobre la situación de la comunidad italiana en la Argentina, los históricos lazos que unen a ambos países y las oportunidades para seguir fortaleciendo los vínculos institucionales, culturales y económicos entre Italia y la Argentina.

La elección en COMITES y el vínculo con la política porteña La colectividad se prepara para renovar sus representantes en los COMITES, organismos encargados de canalizar las demandas de los italianos residentes en el exterior ante las autoridades consulares. En esta elección, el histórico dirigente del radicalismo porteño José Francisco Palmiotti, cercano a Angelici, encabeza la lista UNITI (Uniti Italia + Argentina), que nuclea a dirigentes políticos, profesionales y referentes de la comunidad.

Palmiotti, exlegislador porteño y dueño del bar La Perla de Caminito, busca acercar las instituciones italianas a la ciudadanía y a las nuevas generaciones. “Tenemos que tener un Consulado de puertas abiertas, que sea un verdadero nexo entre Italia y la comunidad y no un espacio exclusivo al que sólo acceden pocas personas”, sostuvo el candidato.

Entre los integrantes de UNITI también aparecen dirigentes del PRO, entre ellos Gonzalo Straface, exlegislador del macrismo y actual director general de Economía Plateada del gobierno de Jorge Macri. La lista también la integra Ignacio Cocca, exdirector general de Seguridad Privada y Custodia de Bienes del Gobierno de la Ciudad; Vicente Labonia, cardiólogo del Hospital Piñero, y Malena Errico, abogada y presidenta del Circolo Giuridico de Argentina. Cuándo se vota en las elecciones de COMITES La votación se realizará el 4 de diciembre mediante correo postal. Los sobres electorales serán enviados a los domicilios de los ciudadanos que hayan solicitado participar y deberán ser remitidos al Consulado correspondiente, de acuerdo con las instrucciones incluidas. Para sufragar, los electores deberán residir desde hace al menos seis meses en la circunscripción consular y haber completado previamente su inscripción en el padrón. Los COMITES fueron creados en 1985 como órganos de representación de los italianos residentes fuera de su país y sus integrantes son elegidos directamente por los ciudadanos. Entre sus principales funciones se encuentran representar a la colectividad ante embajadas y consulados, promover su integración en las sociedades de acogida y preservar la memoria histórica de la emigración italiana. Estos organismos pueden constituirse en circunscripciones consulares que cuenten con más de 3.000 ciudadanos inscriptos en el AIRE (Registro de los Italianos Residentes en el Exterior). Están integrados por 12 miembros en comunidades de hasta 100.000 italianos y por 18 en aquellas que superen esa cantidad. Sus representantes ejercen mandatos de cinco años.

Temas Elecciones

Italia