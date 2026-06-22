La confianza en el Gobierno de Javier Milei repuntó por primera vez en el año tras seis meses de caída

El Índice de Confianza en el Gobierno de la Universidad Di Tella subió 3,9% en junio. Aunque cortó una racha negativa, sigue por debajo de los niveles registrados un año atrás.

El Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) subió 3,9% en junio, marcando la primera mejora mensual del año tras seis meses consecutivos de caída.

El Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) registró en junio su primera mejora mensual de 2026 y puso fin a una seguidilla de seis meses consecutivos de caídas. El indicador elaborado por la Universidad Torcuato Di Tella alcanzó los 2,07 puntos , con una suba del 3,9% respecto de mayo .

El relevamiento, realizado por Poliarquía Consultores sobre una muestra nacional de 1.000 casos, mostró un cambio de tendencia luego de un comienzo de año marcado por retrocesos mensuales. Sin embargo, la recuperación todavía no alcanza para revertir el deterioro acumulado durante los últimos meses.

De acuerdo con el informe, la confianza en la gestión de Javier Milei se encuentra 11,4% por debajo de los niveles observados en junio de 2025 , mientras que la caída acumulada desde diciembre pasado llega al 16,1% .

La mejora de junio interrumpió una secuencia negativa que se había iniciado en enero. Durante los primeros cinco meses del año, el índice había mostrado bajas consecutivas, con un punto crítico en abril, cuando registró un desplome del 12,1%.

Tres de los cinco componentes que integran el índice mostraron mejoras durante junio. El avance más importante se registró en la evaluación sobre la eficiencia en la administración del gasto público , que creció 12,8% y alcanzó los 2,12 puntos.

También mejoraron las percepciones vinculadas a la capacidad para resolver los problemas del país, con una suba del 4,3%, y la preocupación por el interés general, que avanzó 3,8%.

Por el contrario, la evaluación sobre la honestidad de los funcionarios se mantuvo estable, mientras que la valoración general del Gobierno registró una leve baja del 0,5%.

El informe también detectó mejoras en la mayoría de los segmentos sociales y demográficos analizados. Entre los datos más destacados sobresale un aumento del 42,5% entre quienes poseen nivel educativo primario, una suba del 11,1% en el Gran Buenos Aires y un crecimiento del 14,6% entre las personas que fueron víctimas de delitos durante el último año.

mesa política A pesar del repunte, el indicador se mantiene 11,4% por debajo de los niveles de junio de 2025, y la caída acumulada desde diciembre es del 16,1%.

Asimismo, el estudio volvió a reflejar diferencias significativas según género y edad. Los hombres registraron un nivel de confianza de 2,37 puntos, frente a los 1,70 puntos observados entre las mujeres. A su vez, el mayor respaldo se verificó entre las personas mayores de 50 años.

Pese al repunte mensual, la Di Tella advirtió que el promedio acumulado de la administración Milei descendió a 2,40 puntos, el nivel más bajo desde el inicio de la gestión.

El informe también volvió a marcar la fuerte relación entre las expectativas económicas y el respaldo político. Entre quienes creen que la situación económica mejorará en los próximos doce meses, el índice alcanzó 4,08 puntos, el valor más alto de todos los segmentos relevados.

En cambio, entre quienes consideran que la economía empeorará, la confianza en el Gobierno se ubicó en apenas 0,37 puntos, una diferencia que, según el estudio, confirma que las expectativas económicas siguen siendo uno de los principales factores que explican el apoyo social a la administración de Javier Milei.