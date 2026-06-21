"El León y el Tigre rugen en Latinoamérica": Javier Milei celebró el triunfo de Abelardo De la Espriella en Colombia

El Presidente felicitó al mandatario electo colombiano tras el balotaje y aseguró que los votantes eligieron "el camino de la libertad económica". Referentes de La Libertad Avanza también se sumaron a los mensajes de apoyo.

Javier Milei celebró la victoria de Abelardo de la Espriella en las elecciones presidenciales de Colombia

Javier Milei celebró este domingo la victoria de Abelardo de la Espriella en las elecciones presidenciales de Colombia y destacó la afinidad ideológica entre ambos dirigentes. El mandatario argentino fue uno de los primeros líderes de la región en felicitar al candidato de Defensores de la Patria tras conocerse los resultados del balotaje.

A través de sus redes sociales, Milei vinculó el triunfo del dirigente colombiano con el avance de las ideas libertarias en América Latina y lo presentó como una señal política para toda la región.

El Presidente escribió que "el León y el Tigre rugen en Latinoamérica" y felicitó a De la Espriella por su "histórica victoria" . Además, sostuvo que la mayoría de los colombianos eligió "el camino de la libertad económica, la prosperidad y la seguridad implacable" , junto con una postura firme contra el crimen organizado y el narcotráfico.

EL LEÓN Y EL TIGRE RUGEN EN LATINOAMÉRICA...!!! Felicito enormemente a @ABDELAESPRIELLA por su histórica victoria en Colombia. Hoy la mayoría de los colombianos eligieron el camino de la libertad económica, la prosperidad, la seguridad implacable y decirle BASTA al crimen…

Luego afirmó que "la libertad avanza en toda América Latina" y aseguró que "ya no hay vuelta atrás" , antes de cerrar el mensaje con su habitual consigna: "Viva la libertad, carajo" .

La relación entre ambos dirigentes no es nueva. Durante la campaña electoral colombiana, Milei había manifestado públicamente su respaldo a De la Espriella, quien suele mencionar al mandatario argentino entre sus principales referentes políticos y económicos.

Otros funcionarios celebraron el triunfo de Abelardo De La Espriella en Colombia

En paralelo, la Oficina del Presidente difundió un comunicado en el que celebró la victoria del dirigente colombiano y sostuvo que el resultado electoral representó un "contundente rechazo a las ideas de extrema izquierda" que, según el texto, "tanto daño le han hecho a la región". Además, felicitó al pueblo colombiano por la "vocación cívica demostrada" durante la jornada electoral.

El documento también aseguró que "la mayoría de los colombianos eligieron el camino de la libertad", de una economía de libre mercado, de la lucha contra el crimen organizado y del combate al narcotráfico. En esa línea, afirmó que "ya no hay vuelta atrás" en el proceso político que, según la Presidencia argentina, comenzó en 2023 con la llegada de Javier Milei al poder y que impulsó un avance de las ideas de la libertad en la región.

Las felicitaciones también llegaron desde otros sectores del oficialismo. El ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, celebró el resultado electoral al señalar: "Qué gran noticia para Colombia y nuestro continente", acompañado por una felicitación al presidente electo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LuisCaputoAR/status/2068834214020108344&partner=&hide_thread=false Que gran noticia para Colombia y nuestro continente!

Felicitaciones @ABDELAESPRIELLA!

https://t.co/WNgPGLUIUb — totocaputo (@LuisCaputoAR) June 21, 2026

Por su parte, el asesor presidencial Santiago Caputo replicó la publicación de Milei y escribió un breve mensaje: "La libertad avanza".

También se expresó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien felicitó al mandatario electo y destacó que Argentina y Colombia "tienen mucho para trabajar juntos" en materia de seguridad y cooperación.

Además, remarcó la necesidad de sostener una "lucha firme contra el narcotráfico" y consideró que América Latina avanza hacia las ideas de "la libertad, la ley y el orden".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PatoBullrich/status/2068835240542626157&partner=&hide_thread=false ¡Felicitaciones, Presidente electo @ABDELAESPRIELLA!



Argentina y Colombia tienen mucho para trabajar juntos: más seguridad, más cooperación y una lucha firme contra el narcotráfico.



América Latina está eligiendo y avanzando hacia las ideas de la libertad, la ley y el orden.… https://t.co/BnTFaakKtz — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) June 21, 2026

De acuerdo con los datos difundidos por la Registraduría Nacional del Estado Civil, De la Espriella obtuvo 12.951.386 votos, equivalentes al 49,65% de los sufragios, con el 98,92% de las mesas escrutadas. De esa manera se impuso sobre Iván Cepeda, candidato respaldado por el presidente saliente Gustavo Petro, y se convirtió en el próximo mandatario colombiano.