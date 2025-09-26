SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

26 de septiembre 2025 - 12:31

La cuenta de X de la Policía Federal Argentina fue hackeada para promocionar una criptomoneda

A través de sus redes sociales, la PFA promocionó una criptomoneda llamada $MIRA. El posteo fue realizado en inglés en la plataforma X.

El ataque comenzó cerca de las 10:30 de este viernes.

La cuenta de la red social X de la la Policía Federal Argentina fue hackeada para promocionar una moneda virtual y se visualizaron varios posteos. La fuerza emitió un comunicado denunciando el ataque.

Las publicaciones mencionaban: Policía Federal Argentina Mira Network, Big $MIRA airdrop event is here! Join traders, stakers & NFT holders. Limited rewards available — claim now!”

Luego, hay un link que llevaría a un supuesto sitio de compra.

En total, fueron 3 los posteos publicados en la cuenta oficial de X de la fuerza de seguridad. En ellos, se promocionaron 2 criptomonedas: $MIRA y $XPL.

Los posteos fueron hechos en inglés e incluían links donde invitaban a invertir en los criptoactivos.

El primero de los tuits fue hecho a las 10:44 de la mañana y la situación de la cuenta de la PFA se regularizó pasado el mediodía, cerca de las 12:30. Tras esto, las autoridades de las Fuerza de Seguridad emitieron un comunicado oficial sobre lo sucedido.

El comunicado oficial de la Policia Federal Argentina

En su comunicado oficial, la PFA detalló: "la cuenta oficial de esta institución en la red social X fue blanco de un ataque informático internacional, cuyo propósito fue manipular la identidad institucional y difundir mensajes indebidos.

El comunicado oficial de la PFA ante el ciberataque.

"Frente a este hecho grave. se activaron de inmediato los protocolos de ciberseguridad previstos y, gracias a la labor coordinada de las áreas técnicas especializadas se recuperó en forma rápida y total el control de la cuenta oficial", agregaron.

