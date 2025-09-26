La cuenta de X de la Policía Federal Argentina fue hackeada para promocionar una criptomoneda

La cuenta de la red social X de la la Policía Federal Argentina fue hackeada para promocionar una moneda virtual y se visualizaron varios posteos. La fuerza emitió un comunicado denunciando el ataque.
A través de sus redes sociales, la PFA promocionó una criptomoneda llamada $MIRA. El posteo fue realizado en inglés en la plataforma X.
Las publicaciones mencionaban: “Policía Federal Argentina Mira Network, Big $MIRA airdrop event is here! Join traders, stakers & NFT holders. Limited rewards available — claim now!”
Luego, hay un link que llevaría a un supuesto sitio de compra.
En total, fueron 3 los posteos publicados en la cuenta oficial de X de la fuerza de seguridad. En ellos, se promocionaron 2 criptomonedas: $MIRA y $XPL.
Los posteos fueron hechos en inglés e incluían links donde invitaban a invertir en los criptoactivos.
El primero de los tuits fue hecho a las 10:44 de la mañana y la situación de la cuenta de la PFA se regularizó pasado el mediodía, cerca de las 12:30. Tras esto, las autoridades de las Fuerza de Seguridad emitieron un comunicado oficial sobre lo sucedido.
El comunicado oficial de la Policia Federal Argentina
En su comunicado oficial, la PFA detalló: "la cuenta oficial de esta institución en la red social X fue blanco de un ataque informático internacional, cuyo propósito fue manipular la identidad institucional y difundir mensajes indebidos.
"Frente a este hecho grave. se activaron de inmediato los protocolos de ciberseguridad previstos y, gracias a la labor coordinada de las áreas técnicas especializadas se recuperó en forma rápida y total el control de la cuenta oficial", agregaron.
