El presidente de la Federación Francesa de Fútbol recibió el respaldo unánime de las asociaciones europeas para competir por la conducción del máximo organismo del fútbol mundial. Las elecciones serán el 18 de marzo de 2027 en Rabat, Marruecos, donde Gianni Infantino buscará un nuevo mandato.

La UEFA eligió al francés Philippe Diallo para enfrentar a Gianni Infantino en las elecciones de la FIFA que se llevarán a cabo en marzo de 2027.

La UEFA ya tiene a su candidato para intentar terminar con la presidencia de Gianni Infantino en la FIFA. Se trata de Philippe Diallo, actual titular de la Federación Francesa de Fútbol (FFF), quien recibió el respaldo unánime de las asociaciones europeas para presentarse en las elecciones del 18 de marzo de 2027, que se celebrarán en Rabat, Marruecos. Con esta decisión, el dirigente de 63 años se perfila como el principal opositor del suizo, que buscará continuar al frente del organismo que conduce desde febrero de 2016.

La candidatura surgió después de una invitación del Comité Ejecutivo de la UEFA, presidido por Aleksander Ceferin, que le ofreció a Diallo representar al bloque europeo. El dirigente francés aceptó la propuesta y su postulación quedó respaldada por unanimidad por las federaciones miembro representadas en ese organismo y en el Consejo de la FIFA. La ratificación formal por parte del Comité Ejecutivo de la Federación Francesa estaba prevista para este martes.

La decisión europea también incluyó un mensaje político sobre el rumbo de la FIFA. En su comunicado, la UEFA expresó su preocupación por la conducción del organismo y reclamó una renovación de la unidad y la confianza dentro de la comunidad futbolística internacional. Además, planteó la necesidad de priorizar el desarrollo del fútbol en todas las regiones, elevar los estándares de gobernanza y fortalecer el trabajo conjunto con las federaciones y las confederaciones.

El movimiento representa un desafío institucional para Infantino, cuya continuidad cuenta con el respaldo de Sudamérica, África y buena parte de Asia. En cambio, la UEFA se posicionó en la vereda opuesta y la CONCACAF también manifestó su rechazo a una nueva reelección del actual presidente.

Nacido el 2 de agosto de 1963 en Saint-Nazaire, Francia, Philippe Diallo tiene una trayectoria vinculada principalmente a la gestión deportiva y al derecho. Es hijo de Souleymane Diallo, un exboxeador senegalés que fue campeón mundial, y de madre francesa. Durante su juventud pasó por las divisiones inferiores del Nantes, aunque finalmente dejó de lado la posibilidad de convertirse en futbolista profesional para concentrarse en sus estudios universitarios de Derecho.

Con el respaldo unánime de Europa, el francés Philippe Diallo consiguió convertirse en el principal nombre de la oposición a Gianni Infantino en las próximas elecciones de la FIFA.

Su carrera dirigencial comenzó a consolidarse en 1992, cuando asumió como director general de la Unión de Clubes Profesionales de Fútbol (UCPF), entidad que representa los intereses de los clubes profesionales franceses. Permaneció en ese puesto hasta 2021, casi tres décadas en las que construyó una extensa red de relaciones dentro de la estructura del fútbol de su país.

También integró el consejo de administración de la Liga Francesa de Fútbol Profesional entre 2009 y 2021 y tuvo participación en los organismos internacionales: fue miembro de la Cámara de Resolución de Disputas de la FIFA, una de las instancias encargadas de intervenir en conflictos relacionados con el fútbol profesional.

Su salto a la primera línea institucional llegó en 2023, cuando asumió inicialmente de manera interina la presidencia de la Federación Francesa de Fútbol. Posteriormente fue elegido para continuar en el cargo en 2024. En paralelo, se incorporó al Comité Ejecutivo de la UEFA, una posición que le permitió ampliar su influencia dentro del fútbol europeo.

Entre sus principales ejes de gestión también aparece el impulso al fútbol femenino en Francia, con iniciativas destinadas a incrementar la cantidad de jugadoras registradas y mejorar las condiciones de desarrollo de la disciplina.

Diallo suele destacar la necesidad de preservar los valores esenciales del fútbol y defender reglas claras para todas las competiciones. En una entrevista publicada por la UEFA, sostuvo que la popularidad global de este deporte está relacionada con su atractivo universal y que su crecimiento debe estar acompañado por el respeto a la ética y la integridad.

"Debemos asegurarnos de preservar la esencia misma de su éxito: su ética y su integridad", afirmó el dirigente francés.

La disputa política contra Infantino y los otros candidatos

La candidatura de Diallo es el resultado de varios meses de conversaciones dentro del bloque europeo para encontrar una alternativa consensuada a Infantino. Uno de los puntos de tensión fue el proyecto FIFA Forward Enterprise (FFE), una iniciativa que contemplaba abrir parte de la financiación de los Mundiales a inversores externos y que finalmente fue retirada tras las críticas que generó.

Infantino, que asumió la presidencia en febrero de 2016 tras la salida de Joseph Blatter, buscará un nuevo mandato con el respaldo de buena parte de las federaciones del mundo. Sin embargo, la aparición de Diallo abre un escenario de disputa entre los principales bloques de poder del fútbol internacional.

El francés no será necesariamente el único rival. También manifestaron su intención de competir el japonés Kozo Tashima, expresidente de la Federación Japonesa de Fútbol, y el exfutbolista suizo Ramón Vega. Para que sus candidaturas sean consideradas, los aspirantes deberán reunir el respaldo de al menos cinco de las 211 federaciones miembro de la FIFA.

El plazo para presentar las postulaciones vencerá el miércoles 18 de noviembre de 2026, a las 24 horas de Europa Central. A partir de entonces, la Comisión Electoral de la FIFA analizará los antecedentes y determinará qué candidaturas cumplen con los requisitos para participar.