La diputada Rocío Bonacci sufrió un accidente mientras viajaba hacia el Congreso de la Nación

La legisladora y su padre despistaron en un vehículo oficial rumbo al Congreso. Ambos resultaron heridos leves y fueron asistidos en Ramallo.

La diputada nacional Rocío Bonacci sufrió un fuerte accidente en la ruta 9 mientras viajaba hacia Buenos Aires junto a su padre, José Bonacci, cuando el vehículo oficial de la Cámara de Diputados en el que se trasladaban perdió el control y terminó fuera de la calzada, en un campo cercano a Ramallo.

El incidente ocurrió mientras la legisladora de La Libertad Avanza y su padre, dirigente de Unite, se dirigían hacia el Congreso para participar de la sesión convocada para la tarde. El auto, un Nissan Sentra conducido por un chofer oficial, despistó y terminó en un campo. Según relató José Bonacci: “se durmió el chofer, despistó, nos comimos una zanja y de milagro estamos vivos”.

Tras el impacto, Rocío Bonacci recibió atención médica por lesiones en el rostro y ambos fueron trasladados a un centro de salud en Ramallo. Desde su entorno explicaron: “Ella está bien. Fue el chofer de la cámara, se quedó dormido y se fue a la banquina. Iban a muy alta velocidad”.

Trayectoria política de los Bonacci

La carrera política de Rocío Bonacci es reciente. Se incorporó a la actividad en 2023, motivada por la figura de Javier Milei, sin antecedentes previos de militancia o actividad política. En cambio, su padre posee una larga trayectoria partidaria, liderando Unite, partido que sirvió como plataforma para dirigentes que quedaron fuera de otras listas.

José Bonacci fue clave en 2019 para que Amalia Granata encabezara la lista de los pañuelos celestes en Santa Fe, logrando seis bancas en la Cámara de Diputados provincial con un armado de perfil evangélico y ultracatólico. Su vínculo con Milei permitió la inclusión de Rocío Bonacci en la lista de diputados nacionales en 2023, donde resultó electa.