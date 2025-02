La dura crítica de Carlos Melconian al plan económico de Javier Milei y Luis Caputo: "Ya fracasó"

El economista elogió el superávit fiscal del Gobierno pero aseguró que es una "condición necesaria pero no suficiente". Por otro lado, advirtió por los riesgos del cepo y la apreciación cambiaria.

“Que la Argentina tenía un quilombo marca cañón y que recibía un dólar atrasado y reservas negativas era muy evidente”, agregó Melconian, haciendo referencia a las críticas que Milei realizó al exministro Domingo Cavallo y otros economistas que advierten al Gobierno por un tipo de cambio atrasado. En este punto, el expresidente del Banco Nación afirmó que “hay que tener equilibrio en la macroeconomía entre lo fiscal y lo cambiario” y que si bien “tener superávit en el fisco” es importante no implica que “ con el dólar puedo hacer lo que se me da la gana ”.

"Y lo contrario tampoco", analizó. En este punto, ejemplificó con lo sucedido con Brasil que "es un país al cual le sobran reservas en dólares y no tiene deuda en dólares, y sin embargo se le escapó el tipo de cambio. ¿Por qué? Porque tiene tanto déficit fiscal y déficit cuasi fiscal que igual tiene un problema cambiario, aunque tiene dólares para pintarte la cara. No hay Banco Central con más poder de fuego en el mundo que el brasileño”.

En otro punto de su entrevista con Urbana Play, Melconian se refirió a las proyecciones económicas que advierten que la Argentina podría recibir un fuerte ingreso de dólares por el crecimiento de sus exportaciones de energía, minería y agroindustria. “Mi consejo no es recostarse exclusivamente en lo fiscal para quedarse tranquilo con ese tema. No hay Vaca Muerta que te lo impida a ese problema. Vaca Muerta está por venir, y cubrir ese puente con crédito no es aconsejable”, analizó Melconian.

javier milei loco con martillo copy.jpg Javier Milei reiteró que no devaluará el peso.

“Tenemos que aprender de la historia, no para decir si estamos mejor o peor, sino para no cometer los mismos errores”, detalló.

Otros puntos fuertes de la política cambiaria del Gobierno es la vigencia del cepo cambiario y la posible salida del mismo. En este plano, el economista elogió el “pragmatismo” del Gobierno. “Lo mejor que ha ocurrido fue que no te encontraste con ningún liberalote berreta en el camino que hubiera pedido liberar y flotar, total las cosas se acomodan. Ese era un riesgo grande. Este Gobierno mostró que cuando tenés la papa caliente, se te frunce un poco el o…”, describió.

"Argentina está con un problema de control cambiario popularizado como cepo", explicó aunque luego reconoció que "sacarlo no es fácil".

"Lo que hicieron con las reservas es ingenioso, pero se terminó", vaticinó Melconian. "Ese modelo que permitió el blanqueo y las ventas de empresas en dólares ya no está más. Ahora hay que ver cómo se va a financiar el déficit", explicó.

Sobre el trabajo del Gobierno para bajar la inflación y la falta de acumulación de reservas. “No hay país en el mundo que no necesite reservas. Y de nuevo quiero ir a Brasil. Podés tener todas las dotaciones de bomberos juntas en las reservas, que también se te puede, no prender fuego, pero devaluar la moneda. Tenés que encontrar un equilibrio. Es muy importante pegar el formato brasileño a lo que está pasando en la Argentina”, insistió.

“El éxito de poder desinflacionar la economía es recuperar la confianza y la credibilidad del excremento”. Fue en referencia al cambio de enfoque de Milei, que en campaña apuntaba contra el peso y ahora sostiene un esquema de apreciación cambiaria.

Por último, Melconian explicó que “va a ser vital” la recuperación de la “demanda de pesos” para “consolidar el proceso de desinflación” de cara a las elecciones legistlativas que tienen lugar este año. Sobre esto concluyó: “Este no es un programa dolarizador, es un programa donde, en la medida que se recupere el peso, tiene éxito. Si no, no”.