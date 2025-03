La esposa del gendarme argentino secuestrado en Venezuela afirmó que "nunca tuvo comunicación con Patricia Bullrich"

María Alexandra Gómez, esposa de Nahuel Gallo - el gendarme detenido en Venezuela -, dio detalles de la situación actual que vive el argentino. Sobre el rol del gobierno argentino en las negociaciones, Gómez sentenció: " Quiero pensar que están trabajando, que están haciendo todo lo posible, pero no hay respuestas. No hay nadie que a mi me de la tranquilidad. Yo estoy sola en Venezuela ".

Al ser consultada sobre si el gobierno argentino le soltó la mano, Gómez sentenció: "Quiero pensar que están trabajando, que están haciendo todo lo posible, pero no hay respuestas. No hay nada que a mi me de la tranquilidad. Yo estoy sola en Venezuela". Luego, la esposa de Gallo apuntó contra el oficialismo y afirmó que no tuvo "ningún tipo de comunicación" directa ni con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ni con el Canciller, Gerardo Werthein.

Gómez también criticó la estrategia del gobierno de Javier Milei a la hora de negociar con su par venezolano: "No fue la manera como abordaron el tema. Fue muy violento. Si queremos negociar la vida de una persona, no podemos agarrar y llamarle dictador al dictador en su cara. Hubo un tira y dame y ya, todo el mundo se olvidó de Nahuel".

La madre de Nahuel Gallo le pidió al Gobierno por la liberación de su hijo: "Hagan algo"

Semanas atrás, la madre de Nahuel Gallo, el gendarme argentino detenido en Venezuela desde hace casi 3 meses, le hizo un pedido al Gobierno a fin de que la situación de su hijo se pueda resolver. Griselda Heredia expresó en declaraciones televisivas: "Le pido al Gobierno que haga algo para que liberen a mi hijo y que venga a Argentina". Asimismo, aseguró que lo que está viviendo el gendarme es "mucho para un ser humano".

"No puedo hacer nada, estoy atada de manos. No puedo viajar a Venezuela porque quizás que me encierran a mí también", añadió, y también manifestó: "Tengo miedo por la vida de mi hijo. Lo que están diciendo es mentira. Es inocente. ¿Qué más le tienen que agregar a todo esto?".

Además, hizo extensiva su solicitud de ayuda a la ex presidenta Cristina Kirchner, quien, a pesar de no estar ejerciendo cargos públicos, en otro tiempo mantuvo una relación estrecha con el gobierno bolivariano: "Si tiene la posibilidad de hacer algo, que piense que hay una familia que está desesperada por él", culminó