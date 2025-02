El dolor de la pareja del gendarme Nahuel Gallo: "No sabemos ni siquiera en dónde está"

María Gómez reveló que no tiene noticias desde el pasado 2 de enero, quien afirma que en algunos lugares se les niega por completo la información.

María Gómez, la pareja del gendarme Nahuel Gallo que está detenido en Venezuela desde hace dos meses, expresó su desconcierto en relación con el paradero y estado de Gallo . "Lamentablemente, hasta el día de hoy nosotros no tenemos ninguna información sobre la situación", detalló.

Así, Gómez confirmó que no tiene noticias desde el pasado 2 de enero de 2025, cuando se difundieron las imágenes. Por su parte, la madre de Gallo afirmó que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich , les aseguró que están "trabajando en el tema", aunque por el momento, no tienen novedades.

"Hemos hecho todo lo que legalmente posible está en nuestras manos, como interponer denuncias, amparos y, bueno, algunas que nos han recibido, pero todavía no hemos tenido ningún tipo de respuesta”, relató la mujer a Radio Mitre.

“ En algunos lugares se nos niega totalmente la información , así que algo oficial que nosotros podamos obtener y tener un poco de tranquilidad, aún no. No sabemos ni siquiera, oficialmente, en dónde está, más allá de estas fotos que nos hicieron llegar el 2 de enero”, aseguró Gómez.

Pero no, todavía nada y, obviamente, frustraciones, es angustia, una angustia de todos los días, el no poder dormir bien, el pensar cómo debe estar, en qué situación está, ¿no?”, añadió la pareja de Nahuel Gallo.

nahuel gallo.jpg "Lamentablemente, hasta el día de hoy nosotros no tenemos ninguna información sobre la situación", apuntó Gómez.

La última vez que habló con Gallo fue cuando él iba a venir a la Argentina, que aún estaba en suelo venezolano. Luego, la mujer contó que, en ese momento, “lo retienen y le dijeron que le iban a hacer una entrevista", mientras él hablaba con las policías de migración.

“Ya, después de eso, él queda totalmente incomunicado”, confirmó Gómez y contó que el gendarme estaba acompañado por un taxista: “Desde ahí empezó el calvario, y desde ahí empezó el saber quién se lo llevó, en dónde está”, sumó.

Preocupación de la familia del gendarme detenido: "No sabemos nada, estamos igual que el primer día"

A dos meses de la detención en Venezuela del gendarme argentino Nahuel Gallo, su madre y su hermana expresaron este viernes su preocupación por su situación.

Si bien la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, les aseguró que están trabajando en el tema, no tienen novedades. “No sabemos nada, estamos igual que el primer día”, se lamentaron. "No sabemos en qué están trabajando (...) hablamos con ella y nos dijo que me quede tranquila, que están haciendo todo lo posible", contó la madre del gendarme, Griselda Heredia.