El Gobierno definió el reemplazo del jefe de Gabinete en caso de ausencia: quién ocupará el lugar de Manuel Adorni

El titular de Capital Humano quedará primero en la línea sucesoria ante una ausencia y, en segundo término, intervendrá Defensa. También se limitaron las comitivas oficiales al exterior a un solo funcionario por evento.

El interinato se activará tras una comunicación formal a la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia, asegurando la continuidad administrativa.

El Gobierno oficializó el esquema que fija quién deberá asumir de manera interina la Jefatura de Gabinete en caso de ausencia temporal de su titular. A través del Decreto 130/2026, publicado en el Boletín Oficial, se dispuso que el reemplazo recaerá en primer lugar en el ministro de Capital Humano -actualmente Sandra Pettovello- y, si este no pudiera ejercer la función, en el titular de Defensa, hoy Carlos Presti.

La norma lleva la firma del presidente Javier Milei y del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y modifica el artículo 9 del Decreto 977/1995, que regulaba hasta ahora el mecanismo de sustitución. El procedimiento establece que el interinato se activará tras una comunicación previa del jefe de Gabinete a la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación, formalizando así el inicio del reemplazo ante cada ausencia transitoria.

aviso_339041 Qué responsabilidades tendrá el ministro interino El texto aclara que el ministro que asuma la conducción interina continuará, al mismo tiempo, con las responsabilidades propias de su cartera. Es decir, no se trata de una delegación permanente del cargo, sino de una cobertura temporal para garantizar el funcionamiento administrativo.

La normativa recuerda que la Constitución Nacional asigna al jefe de Gabinete la administración general del país y la obligación de refrendar los actos del Presidente junto con los ministros competentes. En ese marco, el nuevo orden apunta a asegurar la continuidad operativa del Gabinete ante eventuales ausencias del funcionario encargado de coordinar la gestión.

Adorni conferencia Presidencia En paralelo, el Ejecutivo introdujo cambios en el régimen de viajes oficiales al exterior mediante la Decisión Administrativa 9/2026, también publicada en el Boletín Oficial. La medida limita las comitivas a un solo funcionario por evento o actividad internacional, sin importar la fuente de financiamiento, y restringe el uso de pasajes en clase ejecutiva a determinados altos cargos.

Cuál es el objetivo de las nuevas medidas administrativas Según el texto oficial, la modificación busca simplificar los circuitos administrativos, reducir cargas operativas y optimizar el uso de recursos del Estado. En caso de requerirse más integrantes en una misión oficial, la autoridad solicitante deberá justificar expresamente la participación de cada miembro adicional.