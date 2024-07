La Justicia confirmó el procesamiento de Fernando Espinoza por abuso sexual

Fernando Espinoza.jpg Fernando Espinoza, acusado por su exsecretaria.

El procesamiento a Fernando Espinoza por abuso sexual

El relato en el expediente detalla un incidente en el cual Espinoza habría comenzado a besar los pechos de la víctima y a tocarla por encima de la ropa, mientras le decía: "Quédate tranquila, siempre te tuve ganas, va a estar todo bien". Durante el forcejeo, Espinoza intentó bajarle los pantalones y le rompió la camisa, insistiendo en que le practicara sexo oral.

La víctima logró resistirse, y finalmente la situación terminó cuando Espinoza, frustrado por no poder bajarle el pantalón, se vistió y se retiró del lugar, diciendo: "Bueno listo, ya está, se terminó todo, me voy, ya está, no te preocupes".

A través de un comunicado de la oficina de prensa municipal, el intendente remarcó cuando se conoció la noticia que se trata de "una denuncia absolutamente falsa" y de "una mentira armada". En el texto pidió dejar "actuar a la Justicia" y recordó los dos pedidos de sobreseimiento que realizó la Fiscalía en 2022 y 2023.