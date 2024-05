La Matanza: Fernando Espinoza fue procesado por abuso sexual

A pesar de las acusaciones, la jueza Galletti decidió mantener la libertad provisoria del intendente, considerando que no se acreditaron los riesgos procesales suficientes para justificar una detención preventiva.

La víctima logró resistirse, y finalmente la situación terminó cuando Espinoza, frustrado por no poder bajarle el pantalón, se vistió y se retiró del lugar, diciendo: "Bueno listo, ya está, se terminó todo, me voy, ya está, no te preocupes".

A través de un comunicado de la oficina de prensa municipal, el intendente remarcó que se trata de "una denuncia absolutamente falsa" y de "una mentira armada". En el texto pidió dejar "actuar a la Justicia" y recordó los dos pedidos de sobreseimiento que realizó la Fiscalía en 2022 y 2023.

"La primera ocasión fue en agosto de 2022, primer pedido de sobreseimiento de la Fiscalía, y la segunda en diciembre de 2023, segundo pedido de sobreseimiento de la Fiscalía, tras la incorporación de peritajes psicológicos a la denunciante", detalló la oficina de prensa y advirtió que "a pesar de que la denunciante no apeló en ninguno de los dos casos, el expediente se mantuvo abierto".

El municipio reclamó que se retome la causa "sin incorporación de nuevas pruebas ni nuevos testimonios". La jueza Galletti, además de la orden de prohibición de acercamiento y contacto, ordenó un embargo sobre los bienes personales del intendente hasta cubrir la suma de $1.500.000.