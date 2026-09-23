La Justicia hizo lugar a un amparo de la UBA y suspendió la elección de un académico para el Consejo de la Magistratura

La Universidad de Buenos Aires cuestionó el sistema de elección indirecta establecido por el CIN para definir la conformación del Colegio Electoral. El juez Ariel Lijo le dio la razón y frenó los comicios se iban a realizar este jueves.

El Consejo de la Magistratura renueva a sus miembros. Los académicos deben aún elegir a un representante.

El juez Ariel Lijo ordenó suspender la elección convocada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) que tenía por fin votar la conformación del Colegio Electoral que se encargará de elegir al representante del sector académico que completará el nuevo Conejo de la Magistratura a finales de año. El magistrado hizo lugar a un amparo presentado por el rector de la UBA, Ricardo Gelpi, y el decano de Derecho, Leandro Vergara.

La Universidad de Buenos Aires cuestionó el sistema de elección indirecta establecido por el CIN y pidió que se declaren inconstitucionales y nulas la Resolución CE 1998/26, del 5 de agosto, y la Resolución P. 533/2026, que fijaron el reglamento y el calendario electoral, el cual preveía como fecha de votación este jueves 24 de septiembre.

El cronograma suspendido establecía que los integrantes del Colegio Electoral fueran elegidos este jueves y que el consejero fuera designado el 30 de septiembre. La UBA, en cambio, reclama que los profesores titulares voten directamente al representante.

El juzgado hizo lugar al planteo de la UBA y cuestionó que un mecanismo creado originalmente como excepcional para una situación puntual haya sido convertido en un régimen permanente.

Según el fallo, el Colegio Electoral fue creado en 2022 como una solución de emergencia , luego de que la Corte Suprema declarara inconstitucional la integración de 13 miembros del Consejo de la Magistratura prevista por la Ley 26.080 y ordenara regresar a la composición de 20 consejeros establecida por la Ley 24.937.

En ese contexto, y ante los plazos acotados para conformar nuevamente el organismo, el CIN dejó de lado el régimen de voto directo de los pares que regía desde la Resolución CE 108/1998 y adoptó un nuevo sistema, de carácter indirecto y cuyo funcionamiento sería "excepcional".

A pesar de que tenía carácter transitorio, el fallo sostiene que ese esquema habría quedado establecido de manera definitiva. Para el juzgado el cambio se produjo "sin contarse con mayores precisiones normativas". La resolución afirma que la situación "justifica la incertidumbre planteada por los accionantes".

La resolución advierte que de dar continuidad con el sistema podría afectar "la debida participación democrática y la legitimidad de origen de la representación académica" ya que se volvería a aplicar un régimen que desde un principio fue presentado como excepcional.

Como punto central, el juez aclaró también que es necesario determinar si los representantes académicos deben ser elegidos mediante un Colegio Electoral o mediante el voto directo, como ocurre con el resto de los estamentos que integran el Consejo de la Magistratura.

Respecto de la elección, afirmó que si se realizaba este jueves, la discusión de fondo podía quedar "abstracta". El juzgado tuvo además en cuenta que pasaron cuatro años desde el primer planteo contra el sistema sin que exista todavía una sentencia definitiva.

La disputa entre la UBA y el CIN

La UBA ya había cuestionado este esquema cuatro años atrás. En aquel momento argumentó que el Colegio Electoral potenciaba el peso de unidades académicas con pocos profesores titulares, mientras que, en paralelo, reducía la representación de universidades con padrones más numerosos, entre ellas la propia UBA y las universidades nacionales de Córdoba, Santa Fe y Lomas de Zamora.

El nuevo proceso mantiene el esquema de elección indirecta. Primero, los profesores titulares regulares de las carreras de Abogacía de las universidades nacionales deben elegir a los integrantes de un Colegio Electoral. Luego, ese cuerpo designa al representante de los académicos ante el Consejo de la Magistratura.

La causa principal tramita en el fuero contencioso administrativo federal. La medida cautelar solicitada en 2022 había sido rechazada, mientras que la Cámara confirmó en abril de 2024 que el expediente continuara por la vía ordinaria. Desde junio de ese año, además, un recurso de queja permanece pendiente de resolución en la Corte Suprema.

La nueva presentación de la UBA había sido enviada inicialmente a ese mismo fuero por conexidad. Sin embargo, el 15 de septiembre la Cámara Nacional Electoral revocó esa decisión y estableció que la causa debía tramitar ante la Justicia Electoral.

El CIN presentó un recurso extraordinario contra esa resolución, que todavía no fue resuelto. En paralelo, el juzgado que interviene ahora dispuso dar traslado de la demanda hasta el lunes 28 de septiembre a las 13.30.

La elección se da en plena renovación del Consejo

La suspensión del proceso electoral se produce en paralelo al proceso de renovación del Consejo de la Magistratura. Los mandatos de los actuales consejeros vencen el 18 de noviembre, con excepción de Horacio Rosatti, que continúa por su condición de presidente de la Corte Suprema, y el de Santiago Viola, designado por el Poder Ejecutivo.

El primer turno corresponde al estamento judicial. Los jueces elegirán el 8 de octubre a cuatro consejeros titulares y doce suplentes, en una elección en la que competirán cuatro listas.

Luego será el turno de los abogados. Los profesionales con matrícula federal activa votarán el 20 de octubre para renovar las cuatro bancas correspondientes a ese estamento. Para la compulsa se presentaron cuatro listas: el peronismo irá dividido con dos representaciones, mientras que también correrán la carrera el sector de Abogados por la Argentina, de Daniel Angelici, y Abogados por la Libertad, afines a La Libertad Avanza.

Los académicos cuentan con dos bancas. Una es ocupada por Diego Molea, rector de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, quien fue elegido por unanimidad por el CIN para el período 2026-2030.

La banca en disputa corresponde al profesor titular de una facultad de Derecho de una universidad nacional. Con la medida cautelar, su proceso de elección quedó suspendido hasta que avance la discusión judicial sobre el mecanismo de representación.