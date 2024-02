La Legislatura porteña repudió los posteos de Milei sobre el Síndrome de Down

"Esta no es la primera vez que el presidente Milei discrimina a las personas con discapacidad . Ya en la campaña de 2023 había usado la palabra 'mogólico', un término peyorativo para las personas con síndrome de down, para referirse de modo insultante al economista Roberto Cachanosky", expresó el diputado Juan Manuel Valdés, que preside la Comisión de Discapacidad en la Legislatura porteña.

A su vez, el legislador afirmó: "Es realmente bochornoso que el Presidente de la Nación se rebaje a usar insultos ofensivos, y que se burle de personas con discapacidad".

En tanto, el proyecto sostiene que Milei realizó declaraciones "discriminatorias y crueles en la red social X, al compartir una imagen distorsionada de Ignacio Torres, gobernador de Chubut, asociándolo a características de personas con Síndrome de Down como modo de burla".

La iniciativa de Unión por la Patria (UP), cuenta con el apoyo de los bloques PRO, Confianza Pública (CP), la Unión Cívica Radical (UCR) y la Coalición Cívica (CC).

El proyecto cita los repudios emitidos por diversas entidades y organizaciones en defensa de los derechos de las personas con discapacidad, como la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina (ASDRA).

Asimismo, sostiene que el Presidente "está atentando contra los principios de la Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, tratado que desde 1994 cuenta en nuestro país con rango constitucional".

De acuerdo con el repudio de la Legislatura, las declaraciones de Milei "refuerzan estereotipos que vinculan la discapacidad con la falta, en lugar de entender la discapacidad como producto social".

Por estas razones, el legislador Valdés expresó su repudio a las imágenes y dichos del Presidente. "Sería razonable que Milei pidiera disculpas y, sobre todo, que dejara de agredir continuamente a quiénes piensan distinto",

"Estamos en democracia, y es importante que el presidente no contribuya a construir un clima de odio y discriminación, sino que trabaje en defensa de una sociedad más justa", sostuvo el representante de UxP, autor del proyecto.

La iniciativa parlamentaria lleva las firmas de los legisladores Graciela Ocaña, Facundo Del Gaiso, Manuela Thourte, Guillermo Suarez, Emmanuel Ferrario, Claudia Neira, Juan Pablo Modarelli y Victoria Montenegro.

Gobierno negó likes de Javier Milei contra personas con Síndrome de Down

El Gobierno, a través de su vocero presidencial, Manuel Adorni, negó que el presidente Javier Milei haya realizado una publicación ofensiva contra las personas con Síndrome de Down tras su conflicto con el gobernador de Chubut, Ignacio Torres.

En su conferencia de prensa habitual, Adorni descartó versiones que indican que el mandatario libertario dio me gusta a un tuit que graficaba al gobernador Torres, en tono ofensivo, con rasgos de una persona con Síndrome de Down

La Asociación Síndrome Down de Argentina rechazó la burla de Javier Milei y le exigió que pida disculpas públicamente

La Asociación Síndrome Down de a República Argentina (ASDRA) rechazó enfáticamente el acto discriminatorio del presidente Javier Milei hacía las personas con síndrome de Down en redes sociales.

La asociación civil fundada respondió a los memes del mandatario que "se trató de un acto de discriminación". Agregaron que desde la Red T21 hubo un contacto con el Equipo de Comunicación del Ejecutivo nacional, que consideró el episodio como “un error”.

En su descargo, ASDRA recordó que "durante el día de ayer (por el lunes), el presidente Milei respaldó mensajes en X (ex Twitter) que se burlaban de Torres por supuestamente no abrir su cuenta de correo electrónico. Uno de los «me gusta» que el presidente otorgó fue a un meme que mostraba a Torres con características de una persona con síndrome de Down, como si esa condición fuera la causa por la cual el gobernador no había visto su correo a tiempo".