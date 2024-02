Gobierno negó supuestos likes de Javier Milei contra personas con Síndrome de Down

En su conferencia de prensa habitual, Adorni descartó versiones que indican que el mandatario libertario dio me gusta a un tuit que graficaba al gobernador Torres, en tono ofensivo, con rasgos de una persona con Síndrome de Down.

“Entiendo que esa publicación luego desapareció, no recuerdo el nombre de usuario, pero por supuesto apelamos a que este tipo de cuestiones no vuelvan a ocurrir en ningún ámbito y bajo ninguna circunstancia; es doloroso y a nivel personal me duele muchísimo”.

Manuel Adorni Vocería Presidencial Gobierno - Casa Rosada Adorni negó versiones que indican que el mandatario libertario avaló un tuit que graficaba al gobernador Torres, en tono ofensivo, con rasgos de una persona con Síndrome de Down. Mariano Fuchila

La Asociación Síndrome Down de Argentina rechazó la burla de Javier Milei y le exigió que pida disculpas públicamente

La Asociación Síndrome Down de a República Argentina (ASDRA) rechazó enfáticamente el acto discriminatorio del presidente Javier Milei hacía las personas con síndrome de Down en redes sociales.

La asociación civil fundada respondió a los memes del mandatario que "se trató de un acto de discriminación". Agregaron que desde la Red T21 hubo un contacto con el Equipo de Comunicación del Ejecutivo nacional, que consideró el episodio como “un error”.

En su descargo, ASDRA recordó que "durante el día de ayer (por el lunes), el presidente Milei respaldó mensajes en X (ex Twitter) que se burlaban de Torres por supuestamente no abrir su cuenta de correo electrónico. Uno de los «me gusta» que el presidente otorgó fue a un meme que mostraba a Torres con características de una persona con síndrome de Down, como si esa condición fuera la causa por la cual el gobernador no había visto su correo a tiempo".

Ya habían demandado a Milei por usar la palabra "mogólico" como insulto

Desde ASDRA remarcaron que este "exabrupto de Milei preocupa porque antes de que asumiera a la Presidencia utilizó el término “mogólico” para insultar y descalificar a una persona.

En ese momento, la asociación también repudió la utilización del término como agravio, algo que "entiende a la discapacidad intelectual como algo fuera de lo normal, incorrecto u objeto de burla".