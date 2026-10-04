Crimen en Palermo: hay dos detenidos y analizan un posible ajuste de cuentas narco + Agregar ámbito en









La víctima había llegado al país semanas atrás y fue atacada dentro de un departamento ubicado en Costa Rica al 5200, al que ingresó un grupo de personas.

Investigan un crimen en Palermo: hay dos detenidos y una hipótesis narco.

Un hombre uruguayo de 29 años fue asesinado a balazos este domingo dentro de un departamento ubicado en Costa Rica al 5200, en Palermo. Por el hecho, la Policía de la Ciudad detuvo a dos sospechosos y encontró un arma de fuego que habría sido descartada durante la fuga. Los investigadores también buscan a otras dos personas que podrían haber participado del ataque.

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El homicidio ocurrió durante la madrugada y, según el relato de los familiares, entre tres y cuatro personas ingresaron al departamento. Los atacantes dispararon contra la víctima y escaparon del lugar. El hombre había llegado a la Argentina hacía pocas semanas y se encontraba junto a sus familiares cuando ocurrió el crimen.

Uno de los puntos que intenta esclarecer la investigación es cómo los agresores lograron entrar al inmueble. De acuerdo con los primeros datos, no había signos de que la puerta o la cerradura hubieran sido forzadas. Por eso, la Justicia busca determinar si la víctima conocía a alguno de los atacantes o si tenían información previa sobre el lugar.

La Policía porteña desplegó un operativo por un crimen en Palermo. Dos detenidos y un arma bajo análisis Luego de recibir el aviso sobre el homicidio, efectivos de la Policía de la Ciudad desplegaron un operativo en la zona. Dos personas fueron detenidas en las inmediaciones de las avenidas Santa Fe y Bullrich, frente al predio del Regimiento de Infantería 1 “Patricios”.

Durante el procedimiento, los agentes encontraron un arma que habría sido tirada por los sospechosos. El elemento quedó bajo custodia y será sometido a peritajes para determinar si fue utilizado para matar a la víctima.

La investigación está a cargo de la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional. Los investigadores analizan las cámaras de seguridad y los testimonios de los familiares para reconstruir el recorrido de los atacantes y establecer quiénes participaron del homicidio. Investigan un posible ajuste de cuentas Una de las hipótesis que analiza la Justicia es que el asesinato haya sido un ajuste de cuentas relacionado con el narcotráfico. Por el momento, esa posibilidad no fue confirmada y forma parte de las líneas de investigación para determinar el móvil del crimen. Los investigadores también buscan establecer los antecedentes y los últimos movimientos de la víctima, que había ingresado al país pocas semanas antes. Al mismo tiempo, continúa la búsqueda de los otros dos sospechosos que, según los primeros testimonios, habrían intervenido en el ataque.

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