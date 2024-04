La motosierra de Javier Milei sigue funcionando: más de 100 despidos en empresas ferroviarias

Trabajadores de ADIF se encontraron este lunes por la mañana sin poder ingresar al edificio ubicado en la terminal de Retiro del ramal Mitre. Denuncian que no hubo criterio y exigen explicaciones. "Es un vaciamiento al tren", expresó una de las cesanteadas.

Trabajadores de la Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado (ADIF) advirtieron que no pudieron ingresar al edificio situado en la terminal de Retiro del ramal Mitre debido a que fueron despedidos. Más de 100 empleados fueron notificados de que ya no forman parte de la empresa.

Los trabajadores arribaron al edificio, que se ubica en la Avenida Ramos Mejía y Avenida del Libertador, cerca de las 8 y cuando quisieron ingresar, se encontraron con el personal de Recursos Humanos que tenía registrado a quiénes no permitir acceder debido a que fueron despedidos. Los ceses fueron registrados en tres gremios ferroviarios.

Más de 100 despidos en empresas ferroviarias

En diálogo con el móvil de C5N, una trabajadora llamada Natalia expuso la postura de los trabajadores ante los despidos: "El sábado empezó a correr el rumor de que no se podía ingresar a los sistemas y ahí sospechamos que nos desvincularon. Unión Ferroviaria dijo que esperemos a este lunes. No nos dejaron pasar a buscar nuestras cosas. Queremos tener una explicación. Van a intentar reincorporaciones pero no se sabe lo que pasará".