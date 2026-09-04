La Provincia dictó la conciliación obligatoria por 1.200 despidos en Granja Tres Arroyos

La medida regirá durante 15 días hábiles y contempla la reincorporación de los trabajadores. Las partes volverán a reunirse el jueves para intentar alcanzar un acuerdo.

La conciliación obligatoria establece la reincorporación de 1.200 trabajadores y abre una nueva instancia de negociación.

El Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires dictó la conciliación obligatoria por los despidos registrados en distintas plantas de Granja Tres Arroyos y Wade . La resolución alcanza a 1.200 trabajadores y establece que deberán ser reincorporados mientras continúen las negociaciones.

La decisión fue adoptada después de una audiencia encabezada por el ministro Walter Correa , de la que participaron representantes de las empresas y del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación de la Provincia de Buenos Aires (STIAPBA) .

Según detalló la cartera laboral bonaerense, los despidos afectan a 700 empleados de la planta de Capitán Sarmiento, 50 de Pilar y 450 de Esteban Echeverría .

La conciliación obligatoria tendrá una duración inicial de 15 días hábiles , con la posibilidad de extenderse por otros cinco. Durante ese período, las compañías deberán reincorporar al personal cesante y las partes tendrán que abstenerse de adoptar medidas que profundicen el conflicto.

El objetivo de la intervención oficial es abrir una instancia de negociación para preservar las fuentes laborales. La próxima audiencia fue convocada para el jueves, cuando volverán a encontrarse funcionarios, representantes empresariales y dirigentes sindicales.

Los otros acuerdos alcanzados durante la audiencia

En el encuentro también se acordó la donación de 1.000 cajones de pollo para los trabajadores despedidos y el otorgamiento de un pago de dinero a cuenta, que deberá hacerse efectivo durante la próxima semana.

Además de Correa, participaron el subsecretario de Comercialización del Ministerio de Producción bonaerense, Ariel Aguilar; la intendenta de Capitán Sarmiento, Fernanda Astorino Hurtado; y Alejandro Bonomo, en representación del municipio de Esteban Echeverría.

La nueva audiencia buscará acercar posiciones y encontrar una salida para las plantas afectadas, en medio de la creciente incertidumbre por el futuro del grupo avícola.

La crisis financiera y judicial de Granja Tres Arroyos

El conflicto laboral se desarrolla mientras la compañía atraviesa una delicada situación económica. Granja Tres Arroyos negocia con sus acreedores una reestructuración de deuda por u$s350,9 millones, que contempla quitas de hasta el 75%, plazos de pago de siete años, la incorporación de inversores y la venta de activos.

En paralelo, la Justicia ordenó embargos sobre propiedades vinculadas con Joaquín y Elba De Grazia, accionistas del grupo, y dictó una inhibición general de bienes contra Avex y otras cinco personas. La avícola también acumula cuatro pedidos de quiebra y distintas ejecuciones iniciadas por sus acreedores.

La crisis ya había provocado cierres, suspensiones y reducción de operaciones en varias unidades productivas. La planta de Capitán Sarmiento interrumpió sus actividades desde el 31 de agosto, mientras que también se registraron conflictos en establecimientos de Tristán Suárez, Pilar, Río Cuarto y Concepción del Uruguay.