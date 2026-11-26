El Presidente destacó vía X la votación en Diputados, que aprobó la iniciativa del oficialismo con 141 aprobados y 99 abstenciones.

El presidente Javier Milei junto a su hermana, Karina, en el palco de la Cámara de Diputados (Imagen de archivo).

El presidente Javier Milei destacó la aprobación en Diputados de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central , que fue convertida este jueves en ley con 141 votos a favor y 99 abstenciones.

"Tenemos nueva Carta Orgánica para el @BancoCentral_AR . Se terminó con más de 90 años de estafa via emisión de dinero para financiar déficit fiscal... VLLC!" , publicó el mandatario en su cuenta de X.

Posteriormente, la Oficina del Presidente emitió un comunicado en las redes sociales, en el que Javier Milei les agradece a los legisladores que "acompañaron esta reforma estructural, que pone fin a 91 años de saqueo, expropiación, impunidad y decadencia institucional".

Tenemos nueva Carta Orgánica para el @BancoCentral_AR . Se terminó con más de 90 años de estafa via emisión de dinero para financiar déficit fiscal... VLLC! pic.twitter.com/PGom0ew3pQ

"Con esta transformación, la República Argentina avanza hacia un Banco Central cuya función primordial sea preservar el valor de la moneda y deja atrás un modelo de financiamiento basado en la emisión, sentando las bases para hacer a la Argentina grande nuevamente", señalaron.

La Casa Rosada, además, apuntó que la nueva normativa "f ortalece la independencia del Banco Central, limita las causales de remoción de sus autoridades y excluye al Ministro de Economía de las reuniones de su Directorio".

El Gobierno consiguió iniciar la sesión para tratar su proyecto de Presupuesto 2027 con el objetivo de que se apruebe sin alejarse de la redacción original, como lo piden algunos de sus aliados. En el primer término, se aprobó la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA), con 141 aprobados y 99 abstenciones.

Esta vez el desplante de Provincias Unidas no fue total por la presencia de los representantes del cordobesismo, que siguen sosteniendo reclamos por la ley de Biocombustibles y la distribución en el Consejo de la Magistratura, además de las pocas concesiones que dio el oficialismo en su proyecto de Presupuesto 2027. Esa mirada coincide en el bloque de Argentina Federal, que también dio quorum junto a la UCR, el PRO, el MID y aliados provinciales de Catamarca y San Juan.

El proyecto fue aprobado por 141 votos a favor y 99 abstenciones. Mariano Fuchila

Diputados aprobó la reforma de la Carta Orgánica del BCRA

El proyecto establece como misión primaria y fundamental del organismo preservar el valor de la moneda, la prohibición del financiamiento del sector público y la prohibición de utilizar nuevas Letras Intransferibles. De esta manera, se modifica el esquema incorporado con la reforma de 2012, que además de la estabilidad monetaria contemplaba objetivos vinculados con la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social.

Además, le permite intervenir en los mercados mediante operaciones con títulos públicos, divisas y otros activos financieros, siempre bajo condiciones de mercado, con el objetivo de regular la política monetaria, cambiaria, financiera y crediticia.

A su vez, incorpora una protección específica para las reservas internacionales y establece reglas más precisas sobre los activos externos que pueden formar parte de ellas, incluyendo oro y activos financieros líquidos.

Durante la jornada también se aprobó el Certificado MiPyME, que acredita la condición de micro, pequeña o mediana empresa a las cooperativas ante organismos de fiscalización. El trámite les permite acceder a diferentes instrumentos de promoción estatal y estímulos impositivos. La votación fue por unanimidad, con 246 votos a favor.

El recinto también tratara la designación de las autoridades del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT), dedicado a controlar la situación de centros de detención y la labor de las fuerzas de seguridad. Los seleccionados como miembros por el ámbito legislativo son Mariano Przybylski, Gabriela Bencina, Humberto Schiavoni, Fernando Zarabozo, Diego Armesto y Eduardo Toniolli.

El Poder Ejecutivo también designará a su representante: el nombre elegido por la Subsecretaría de DDHH del Ministerio de Justicia es Leonardo Szuchet. Existe una objeción particularmente contra Fernando Zarabozo, quien desde el 2024 trabaja en la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), una de las fuerzas que el organismo debe controlar.

Los temas que también entrarán en esta sesión serán una serie de tratados internacionales que apuntan a acuerdos de libre comercio entre el Mercosur y la Asociación Europea de Libre Comercio; la transferencia de competencias penales -entre ellas las de menores- desde la Justicia Federal a la ciudad de Buenos Aires; y la institución del 3 de marzo como el Día Nacional en honor al Almirante Guillermo Brown.