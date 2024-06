La sorpresa de Guillermo Francos al enterarse de la decisión de los santacruceños: "Con rumores no me guío"

Francos, que se encontraba camino a la cena de la Fundación Conciencia, reaccionó con cautela y expresando sus dudas sobre la noticia. "No sé donde salió. No lo he escuchado de ellos. Con rumores no me guío", sentenció el funcionario. Minutos después, canceló su presencia en el evento.

Sobre las negociaciones en la previa del tratamiento de la ley en la Cámara alta, el funcionario dijo que "siempre hay concesiones, acuerdos y búsqueda de consensos, hay que ceder algo de lo propio y tomar algo de lo de los otros, vamos a ver qué dice el Senado y después Diputados".

El funcionario nacional remarcó que está en permanente contacto con el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, con quien se reunió en abril, cuando aún oficiaba como ministro del Interior. "Permanentemente hablo con el gobernador Vidal", dejó en claro esta noche, tras enterarse de los senadores "díscolos".

Días atrás, el ministro de Economía, Luis Caputo, fue elogioso de la gestión del mandatario provincial, pese a las diferencias ideológicas y partidarias. “Les cuento algo que para mí representa un cambio de época: hoy recibimos junto a Pablo Quirno a Claudio Vidal, gobernador de Santa Cruz, y a su equipo de gobierno. ¿Vino a pedir plata? No, vino a cancelar deuda de la provincia con la Nación por 23 mil millones de pesos”, dijo y agregó: "Excelente gestión del gobernador".