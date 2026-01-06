Largas filas en el Hospital Odontológico de la UBA: comenzó la atención para todo enero y febrero

La medida será para evitar colapsos de cara a marzo. La atención será en los turnos mañana, tarde y noche con 300 equipos atendiendo en simultáneos.

La Facultad de Odontología de la Universidad de Buenos Aires (UBA) comenzó a brindar desde hoy atención clínica y la medida se extenderá para todo enero y febrero. El fin es cubrir la alta demanda y ampliar los servicios a modo de evitar un colapso en marzo.

La decisión busca garantizar la atención clínica y ampliar "los servicios para evitar el colapso habitual del mes de marzo ". Así, se realizarán tratamientos de baja, mediana y alta complejidad sin turno previo e ingresando por guardia.

La atención será en turnos mañana, tarde y noche en 300 equipos que la Facultad pondrá a disposición en simultáneo. Más de 500 docentes y profesionales realizarán todo tipo de tratamientos a los mismos valores que en enero de 2025.

Los tratamientos contemplan desde arreglo de caries, tratamientos de conducto y coronas hasta prótesis e implantes , como así también extracciones de dientes retenidos.

Los aranceles no sufrieron modificaciones, bajo el objetivo de " continuar ofreciendo un servicio de calidad pero accesible a la comunidad", agregó el comunicado oficial. Tras el ingreso exclusivo por guardia, los pacientes serán derivados a una de las cinco clínicas que estarán en funcionamiento .

Cuáles son los riesgos y complicaciones de los implantes dentales, según los especialistas

Muchas personas optan por realizarse implantes dentales, ya sea ante la falta de una pieza o por simple estética. Sin embargo, clínicas de todo el mundo advierten que aunque parezca una solución rápida, efectiva y casi permanente, miles de pacientes presentan complicaciones derivadas de la cirugía.

“Estamos viendo ahora los problemas de los implantes colocados hace años”, afirmó el médico y especialista en implantología Javier Calatrava, que aseguró la existencia de evidencia de que las restauraciones sobre dientes "duran más y con menos complicaciones que las hechas sobre implantes”.

Además, el experto aseguró: “El implante es un arma de doble filo. Cuando tú lo colocas, te casas con él”, advierte. Es decir que los implantes no hacen caries, pero sí pueden sufrir periimplantitis, aflojarse, infectarse o fracasar con el tiempo, especialmente si el paciente no recibe instrucciones precisas de mantenimiento.