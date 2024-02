En ese sentido, el partido responsabilizó a Javier Milei por un "operativo cargado de descalificaciones": "El Presidente se puso al frente de un operativo cargado de descalificaciones y agravios a los diputados y diputadas que no acompañaron algunos artículos de la votación en particular en el tratamiento de la ley ómnibus".

"Luego, en una conferencia de prensa en el exterior, los calificó como un 'conjunto de delincuentes'. Hay una incitación a la violencia generalizada a la violencia contra el que piensa distinto que debe terminar . Tener coraje para emprender reformas no implica insultar, gritar y pensar que sólo uno tiene razón. Tampoco es ensañarse con insultos contra los que piensan diferente", agrega la fuerza opositora en el texto.

Elección de Lousteau en la UCR.jpg La UCR cruzó a Milei por su reacción tras la desaprobación de la ley ómnibus en Diputados.

La cuenta oficial de la presidencia lanzó un duro mensaje contra los diputados que votaron negativamente sobre la ley ómnibus, en la instancia del tratamiento en particular, y publicó una "lista negra" con sus nombres: "La Oficina del Presidente destaca la traición a sus votantes".

Milei, por su parte, compartió el tweet y diferenció a los "leales" de los traidores". "Aquí la lista de los leales y los traidores que usaron el discurso del cambio para poder rapiñar una banca. Pasen y vean a los enemigos de una mejor Argentina".

Nicolás Massot, uno de los referentes del bloque Hacemos Coalición Federal, contrarrestó con un mensaje dirigido hacia el Presidente y lo culpó por la derrota oficialista en el parlamento: "Señor Presidente @JMilei . Nosotros votamos a favor de las emergencias y las facultades delegadas que nos solicitó su gobierno. El listado que difunde, con una metodología que recuerda las épocas más oscuras de la historia contemporánea, es un inciso sobre la eliminación de los fideicomisos que financian obras de infraestructura y que las autoridades de la Cámara y del Ejecutivo siempre supieron que no íbamos a acompañar".

Martín Tetaz fue otro de los incluidos en el listado publicado desde la presidencia. El dirigente de la UCR y Juntos por el Cambio no tardó en responder y acusó de "fascista" el comunicado del Gobierno de La Libertad Avanza (LLA). "Este lamentable y fascista comunicado solo confirma que al gobierno nunca le interesó que saliera la Ley y tampoco tiene ningún interés a que se trate en comisión. Lamentablemente pierden los argentinos PS: En mi caso particular firmé el dictamen de mayoría, voté a favor en general y vote a favor el 90% de los artículos en particular", dijo a través de X.