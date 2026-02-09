Reforma laboral: Patricia Bullrich negocia apoyos para cerrar votos antes de la sesión del miércoles + Seguir en









El oficialismo busca acordar con bloques dialoguistas el capítulo fiscal, los despidos y la ultraactividad para llegar al recinto con los votos asegurados.

Patricia Bullrich ultima negociaciones en la previa de la sesión por la reforma laboral.

La presidenta del bloque de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, encabeza este lunes una reunión con senadores dialoguistas para cerrar un acuerdo sobre el capítulo fiscal de la reforma laboral, el sistema de despidos y la vigencia de los convenios de ultraactividad, según fuentes parlamentarias. El oficialismo busca llegar a la sesión del miércoles con los votos garantizados.

Del encuentro, realizado en el despacho del senador radical Eduardo Vischi, participaron los legisladores del Frente Cívico, Luis Juez; del Frente Renovador de Concordia, Carlos Arce; de La Neuquinidad, Julieta Corroza; de Provincias Unidas, Carlos “Camau” Espínola; de Despierta Chubut, Edith Terenci; de Independencia, Beatriz Ávila; y de Primero Los Salteños, Flavia Royón.

Según informó NA, la intención del oficialismo es cerrar este mismo lunes un acuerdo sobre la totalidad del proyecto, aunque el capítulo fiscal es el que genera mayores resistencias dentro de la negociación, ya que la baja de impuestos es considerada por el Gobierno un eje central para fomentar la creación de empleo.

En ese marco, el bloque oficialista pretende llegar a la sesión del miércoles con todas las reformas ya consensuadas y sin incorporar cambios de último momento en el recinto, con el objetivo de ordenar el debate y asegurar los votos no solo para la aprobación en general, sino también artículo por artículo.

La iniciativa que impulsa el Gobierno introduce cambios profundos en las leyes laborales, al proponer la caída de la ultraactividad de los convenios colectivos, modificaciones en el régimen de vacaciones, en el sistema de indemnizaciones y en las reglas de afiliación sindical, entre otros puntos centrales del proyecto.

El Gobierno asegura que tiene los votos para aprobar la reforma laboral y asegura que está abierto a cambios En el Gobierno están confiados y aseguran que la reforma laboral "sale" sin problemas. La aprobación de la iniciativa en el Senado no tendría mayores complicaciones, según el ministro del Interior, Diego Santilli, quien se expresó confiado en que la iniciativa de Javier Milei tendrá luz verde. Santilli aseguró este lunes en declaraciones periodísticos que el oficialismo “va a tener los votos” necesarios para aprobar la reforma laboral en el Congreso y sostuvo que se trata de una ley que permitirá “generar trabajo”. Anticipó que el oficialismo tendrá el respaldo porque Patricia Bullrich hizo “un gran trabajo” en el Senado. Para el ministro del Interior, la sanción de la ley de modernización del trabajo va a “dar un primer paso este miércoles” en la Cámara alta, aunque advirtió que en el oficialismo están abiertos a cambios en el proyecto original. ”El objetivo central de la ley no se ha modificado", resaltó en diálogo con radio Rivadavia.