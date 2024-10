La UTA definirá este viernes su adhesión al paro de transporte del 30 de octubre

El próximo miércoles 30 de octubre se llevará a cabo un paro general en rechazo a las políticas del gobierno de Javier Milei. Este jueves, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) confirmó que durante la jornada del viernes definirá si se adhiere o no a la medida de fuerza.

Roberto Fernández, jefe del gremio, realizó declaraciones radiales donde anticipó que mañana definirán la adhesión: "En ningún momento dijimos que no nos íbamos a sumar a la medida de fuerza. No dijimos ni que sí ni que no'', manifestó, dejando la incógnita sobre la decisión.