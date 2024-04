La UTA pospuso el paro de colectivos en AMBA hasta el próximo miércoles

La UTA pospuso el paro hasta el miércoles: qué reclama el gremio

A la salida del encuentro de esta tarde, el titular de la UTA se refirió al conflicto y aseguró que la forma de evitar el paro es que se cumpla con lo establecido en el acuerdo. “Si aparecen los $250.000 de diferencia, trabajamos normalmente”, dijo.

La UTA reclama que al básico de marzo se le incorpore la suma no remunerativa de $250.000 que se pactó en el acuerdo para el mes de febrero. En aquel entonces, el sueldo inicial alcanzaba los $737.000, por lo que piden que el básico sea de 987.000 pesos.

El problema es que las empresas aducen que el gobierno no actualizó los subsidios para abonar dicho aumento, ya que sostienen que el cálculo que realiza Transporte se hizo sobre la paritaria aprobada que es de $737.000.

Las empresas piden reorientar subsidios y actualizar tarifas

El gremio que lidera Fernández advirtió la semana pasada mediante un comunicado que, en caso de no llegar a un acuerdo salarial con la Secretaría de Transporte, este lunes 8 de abril podría haber una paralización del servicio en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

La advertencia respecto a un posible paro llegó luego de que los representantes del sector empresario afirmaran que no podrán cumplir con el acta acuerdo firmada por las partes con fecha 02/02/2024, homologada con fecha 19/02/2024, por "no contar con fondos suficientes para ello por decisiones técnicas de la Secretaría de Transporte".

Desde la Asociación Argentina de Empresas de Transporte Automotor (AAETA) cruzaron a la Secretaría de Transporte mediante una publicación en redes sociales en la que señalaron que actualmente reciben subsidios "con un cálculo basado en $ 737.000, pero UTA reclama en base a dicha 6ta clausula $ 987.000. La diferencia ($ 250.000) por cada cápita (50.000) son cerca de $ 12.500 millones".

En el comunicado, AEETA le pidió al Estado "que quite los subsidios a la oferta" y fije en cambio "tarifas realistas", al mismo tiempo que disponga los subsidios "a quien no la pueda pagar". "Las empresas no piden subsidios. Es decisión del Estado que haya tarifas de las mas bajas del país, y que a cambio ofrece subsidios mal calculados. Por esto no puede desentenderse de esta situación, al no tener las empresas la potestad de gestionar sus ingresos", cuestionaron.

El presidente de la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros, José Troilo, aseguró este lunes que el boleto de colectivos debería valer 1.200 pesos para que los costos den y que haya una mínima rentabilidad. "A nosotros desde el mes de noviembre al mes de febrero el combustible nos aumentó más del doble, todos los insumos se nos fueron al triple prácticamente, por eso no fue compensado debidamente. Por eso no tengo en cuenta los costos generales, estamos atrasados, estamos en dificultades. Esto se suma, bueno, este problema es el salarial", expresó.

"Acá el conflicto ha estado fundamentalmente que las empresas están liquidando el mismo salario que el mes de febrero sin incluir una suma normativa que se pagó por el mes de febrero y que por el mes de marzo, no podemos incluirla, habida cuenta que la Secretaría de Transporte no la reconoció en los costos", añadió Troilo.

El Gobierno se despega del conflicto entre la UTA y los empresarios

Ante ello, la semana pasada Secretaria de Transporte de la Nación dio su versión de los hechos al señalar que el Gobierno se encuentra "al día con el pago de los subsidios a las empresas de transporte automotor del AMBA" y que "seguirá cumpliendo con el pago de los fondos previstos y correspondientes para las empresas, lo cual se viene realizando en tiempo y forma".

Asimismo, este mismo lunes el Gobierno informó que está "transfiriendo y pagando cada uno de los subsidios al transporte como corresponde". Y apuntaron contra el sindicato y las compañías: "Esto es un tema entre las empresas de colectivos y el gremio y apelamos a que se solucione".