Docentes bonaerenses lanzaron un paro para este jueves en reclamo de medidas de seguridad en las escuelas

La medida fue convocada por cuatro gremios educativos de la provincia de Buenos Aires. Ocurre luego de la agresión de un padre a una maestra de nivel inicial en Trenque Lauquen.

Los docentes de la provincia de Buenos Aires irán al paro este jueves.

Docentes de la provincia de Buenos Aires lanzaron un paro por 24 horas para este jueves 1 de octubre en reclamo y exigencia de "medidas urgentes y concretas de consenso social, frente a los hechos de violencia ocurridos contra trabajadores de la educación en los últimos días, que se suman a un problema que desde hace un tiempo aqueja al sector".

La medida de fuerza es motorizada por el Sindicato Único de Trabajadores de Educación de Buenos Aires (SUTEBA), la Asociación del Magisterio de la Enseñanza Técnica (AMET), la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) y la Unión de Docentes Bonaerenses de la provincia de Buenos Aires.

En un comunicado titulado "Queremos una sociedad que cuide a las y los que enseñan", los gremios pidieron "basta de violencia contra las y los docentes" y aclararon que el paro paro provincial es en reclamo y exigencia de medidas, luego de "diversos hechos de agresión física y hostigamiento digital acontecieron en varios distritos, y ayer en Trenque Lauquen".

"El 1º de octubre paramos en toda la provincia contra la violencia que se ejerce hacia las y los docentes y para que las autoridades provinciales, los ámbitos de la Justicia, las comunidades educativas abordemos interdisciplinariamente, desde las diferentes responsabilidades y desde cada territorio, la construcción de estrategias que atiendan y resuelvan desde la prevención y la intervención este flagelo", indicaron el escrito.

Asimismo, remarcaron que los docentes sostiene que la Escuela Pública cumple un papel irremplazable: " Aloja, enseña, escucha, abraza y organiza a la comunidad. Allí donde muchas veces avanzan la exclusión, el miedo o la desesperanza, la escuela abre caminos de encuentro, palabra y democracia".

QUEREMOS UNA SOCIEDAD QUE CUIDE A LAS Y LOS QUE ENSEÑAN ¡Basta de violencia contra las y los docentes! AMET, FEB, SUTEBA y UDOCBA anuncian para mañana, 1º de octubre, un Paro Provincial Docente. El paro provincial es en reclamo y exigencia de medidas urgentes y concretas de… pic.twitter.com/X6l6z5sqt9

Acto seguido, plantearon que en un tiempo tan complejo precisamos "una sociedad que abrace, cuide y valorice el trabajo docente y el de las instituciones educativas".

"Queremos habitar plenamente las escuelas, porque son territorios de construcción de derechos, de circulación de conocimientos históricos, científicos, culturales, artísticos, etc., que ponen palabras, ideas, proyectos al diseño de un mundo justo, solidario, más humano y de convivencia respetuosa y democrática", señalaron.

Por último le pidieron al Gobierno de Axel Kicillof: "Para que reaseguremos con políticas integrales y dispositivos comunitarios, pedagógicos e institucionales, que las escuelas sean espacios de enseñanza y aprendizaje, libres de violencia".

La medida de fuerza tuvo como hecho disparador la denuncia de una docente de nivel inicial de Trenque Lauquen, quien acusó al padre de un alumno de fracturarle la una muñeca a la salida de una escuela.

La titular de UDOCBA, María José André, comentó a Canal 12 que el hombre siguió a la docente por la calle, le tiró el auto encima e intentó golpearla. Precisó que otros padres que estaban en el lugar intentaron calmar la situación y lograr que se fuera.

Sin embargo, cuando la docente subió a su vehículo y se retiró, el agresor volvió a cruzarle el auto, bajó y la golpeó a través de la ventanilla, y fue entonces cuando le quebró la muñeca.

La jornada de protesta se dará en paralelo a la reapertura de paritarias entre los gremios educativos y la administración de Axel Kicillof. Si bien las partes mantienen un buen vínculo, el 30 de junio pasado los maestros bonaerenses había motorizado un paro provincial por 24 horas, encendiendo las alarmas en la gobernación.