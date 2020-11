Alberto y Lacalle Pou: asado, foto y una agenda que aún hay que armar

No fue una visita de Estado y mucho menos atada a protocolo alguno: Alberto Fernández y Luis Lacalle Pou se reunieron, intentaron que fuera casi en secreto, en la estancia Anchorena cerca de Colonia, el primer encuentro desde que fueron electos presidentes. El objetivo era intentar terminar con el ambiente incómodo que existe entre ambos, que no sólo piensan distinto, sino que militan decisiones y acciones opuestas en casi todos los sentidos, desde la forma de enfrentar la pandemia hasta la economía. Pero Lacalle Pou es el presidente de Uruguay y es imposible pensar, sea quien sea el habitante de la Casa Rosada, que no vayan a existir relaciones lo más normales posibles. Hasta Néstor Kirchner en medio del delirio que fue la guerra de las pasteras hacía gestos cada tanto para que el incendio no terminara en algún punto de no retorno.