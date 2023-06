Larreta cruzó a Macri y le dio a Espert libertad de acción dentro de Juntos

En un mensaje a Mauricio Macri, el precandidato presidencial del PRO dio además su punto de vista sobre los cuestionamientos recibidos en las últimas horas, luego de pronunciar su intención de ampliar el espacio opositor. “Jamás me van a escuchar criticar a alguien de Juntos por el Cambio, aunque a mí sí me lo hagan; no es ojo por ojo” , aseguró en diálogo con Vilouta 910, en Radio La Red.

El Jefe de Gobierno destacó también que el Consejo del PRO “instruyó a dos personas a que avancen en las conversaciones para incorporar a (José Luis) Espert a Juntos por el Cambio, dando un paso valioso”. Sobre la candidatura del economista liberal, explicó: “Él decidirá si quiere ir de concejal, presidente o gobernador. No es decisión mía. No podemos decirle ‘sumate pero’”.

Larreta sobre la interna de JxC

Sobre el resto de los candidatos de Juntos por el Cambio, afirmó: “Yo tengo capacidad de acuerdo. Mi actitud, no sólo con Patricia (Bullrich), sino con todos los candidatos de Juntos por el Cambio, es que si gano las PASO voy a trabajar con todos. Yo no ando diciendo que fulano se baje, que otro va a ser ministro. Todo eso lo único que hace es faltarles el respeto a los otros candidatos. Respeto a todos y no voy a cambiar ni a responder por más que otros me agredan”.