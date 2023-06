Larreta sobre la ampliación de JxC: "Algunos creen que puede alcanzar con lo que tenemos. Yo no"

El precandidato presidencial de Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta , resaltó la importancia de ampliar el espacio de cara a las elecciones , en contraposición con la postura de Patricia Bullrich y Mauricio Macri , quienes cuestionaron en particular la posible incorporación del gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti. "Algunos creen que puede alcanzar con lo que tenemos. Yo no", señaló.

Siguiendo esa línea, el jefe de Gobierno consideró que es necesario "un cambio amplio" ya que, a futuro "necesitaremos un acuerdo amplio en el Congreso".

Ramiro Marra Javier Milei.jpg

Javier Milei y José Luis Espert

Sin embargo, dejó en claro que no está dispuesto a incorporar a quienes no tengan voluntad de diálogo y cercanía política con el espacio. En ese sentido, apuntó contra el economista y precandidato presidencial por La Libertad Avanza, Javier Milei, quien coqueteó con un acuerdo con Bullrich y Macri.

"Milei jamás planteó vocación de unidad con nosotros y a la mayoría nos insulta", dijo y expresó que esa actitud es "todo lo contrario a lo que planteo". Además, resaltó que el economista "nunca tuvo voluntad" de ingresar, contrario a lo que ocurre con José Luis Espert.

"El resto sí mostraron voluntad de que trabajemos juntos", manifestó y se refirió a la instancia en la que se encuentra un posible ingreso de Espert a la alianza. "Es el próximo paso", dijo y lo calificó como "un economista respetado".

"Se dio la orden de avanzar y llegar a un acuerdo" con Espert, adelantó Larreta. De todas maneras, no aclaró si lo hará en calidad de precandidato presidencial o en otra categoría, pero no le cerró las puertas a ninguna opción: "Una vez que se sume, él decidirá a qué quiere aspirar".

Respecto a las diferencias que actualmente tiene con otros referentes de Juntos por el Cambio, el jefe de Gobierno dijo no coincidir "en que hay que destruir", o "semidinamitar todo" como propuso el expresidente Macri. "Hay que construir. No creo en el relato de la dinamita. La situación es crítica, hay gente que no llega a fin de mes. Una jubilación mínima no alcanza ni para comer", sostuvo.

Sin embargo, consideró que se tomarán "las medidas que hay que tomar" pero adelantó que "algunas serán más fáciles y otras no". Y cerró: "Yo gobierno hace muchos años".