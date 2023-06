Bullrich desafió a Larreta y recalentó la interna de JxC: "Basta de embarrar la cancha"

Según la exministra de Seguridad, "hay dos ideas: una de un cambio más profundo, donde nos juguemos por el cambio en la Argentina, y otra que es de un pacto que seguramente va a bajar las expectativas del cambio para ampliarse".

En este sentido, aclaró que la primer idea la "representa" ella y "la otra la representa Larreta" y planteó: "Hay que ver qué quiere la gente: un cambio que no es tan cambio o un cambio de fondo". "Ese debate se tenía que dar en las PASO, y lo adelantaron queriendo meter por la ventana a nuevos actores que no eran nuestros. ¿Lleva eso a una ruptura? depende nada más que de Horacio Rodríguez Larreta", consideró.

bullrich, larreta, macri, santilli, vidal.jpg

Macri se sumó a las críticas por la incorporación de Schiaretti

En la misma línea que Patricia Bullrich, Mauricio Macri ratificó su oposición y respaldó al dirigente Luis Juez, candidato gubernamental, frente a dirigentes en la Bolsa de Comercio de Córdoba.

En una conferencia realizada este martes, y consultado sobre por qué rechazaba la incorporación del gobernador cordobés y no la de Miguel Ángel Pichetto, el ex presidente fue tajante: "Es irrespetuoso con nuestros dirigentes, con nuestros candidatos y nosotros, los cordobeses. No nos gusta a los cordobeses que se metan en casa a dirimir cosas que no tienen que ver con Córdoba".