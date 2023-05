Las 8 reflexiones de Jorge Asís sobre el futuro económico y político de Argentina

"Se viene una elección tóxica: la de las PASO" , afirmó Asís cuando se refirió al rol que cumplirá Cristina Kirchner después de su declinación en la candidatura presidencial y el cuadro electoral de cara a las elecciones primarias. "Se viene de un fracaso muy fuerte. A mí me parece muy bien que a Wado (de Pedro) lo posicionen, pero lo que me cuesta admitir es que la agencia de colocaciones Cámpora crea que está en condiciones de imponer un candidato a presidente".

"¿Por qué ganan todos los oficialismos?", se preguntó Asís en Minuto Uno. " En las provincias se está infinitamente mejor que en esta CABA donde tenés la responsabilidad del Estado Federal y no por nada tenés a los gobernadores que quieren proyectarse, que son al mismo tiempo los que no tienen reelección", respondió.

En la misma línea, explicó en qué lugar se encuentran parados los gobernadores en relación a la estrategia electoral: "Pero ahora creo que si tiene que haber una recuperación del peronismo, esa recuperación viene desde las provincias. Se habla de fórmulas en el aire como si no existieran Uñac o Sáenz. A los gobernadores veo que no los tienen en cuenta todavía".

"Hoy el peronismo tiene una visión módica"

Para Asis, el peronismo o la oposición tiene una ambición moderada de cara a las encuestas y los posibles resultados de octubre. "Hoy el peronismo tiene una ambición tan módica que es tratar de entrar al balotaje, es tan módico como exiliarse en Uruguay. Me resulta admirable que en el peronismo no haya una reacción, incluso la Doctora desafía y dice 'traten de buscar el bastón del mariscal' y nadie dice nada. En esto me parece admirable el dedo de la Doctora y a quién elije", afirmó.

"A Wado le falta y Axel es para otro modelo de país"

El análisis de Asís puso énfasis también en los candidatos que hoy pican en punta para la fórmula presidencial del oficialismo. "Wado me parece un excelente funcionario, puede ser. Si vos me preguntás, creo que le faltan dos o tres hervores y un par de horas de baño maría todavía para aspirar a una candidatura presidencial. Si vos me decís que lo quieren posicionar, me parece perfecto", reflexionó en relación a la posible candidatura del ministro del Interior Wado de Pedro.

Y sobre Kicillof explicó: "Axel es para otro modelo de país. Yo creo que Argentina sale por el lado del centro y Axel representa mucho más esta ficción progresista que tiene que ver con un kirchnerismo que tiene que avalar también todas las tramitaciones de Massa por una cuestión del Fondo, por ejemplo. Parece que es el juego del policía bueno y el policía malo".

EDUARDO WADO DE PEDRO.JPG Télam

"Milei es el animador de esta campaña"

¿Qué rol tiene Javier Milei, candidato presidencial de La Libertad Avanza? "Con muy poco, Milei se convierte en el animador de la campaña para estas elecciones tóxicas. Taladra a Juntos por el Cambio y pone en estado de sospecha al peronismo, porque en un primer momento parece que te conviene un Milei".

"Milei interpela, impone y cuestiona otra interpretación de la historia contemporánea. 10 o 15 años atrás no iba a pasar tan fácilamente una candidatura vicepresidencial de la señora Villarruel. Que hoy pueda presentarse y tenga una cierta adhesión juvenil, me parece que son elementos para discutir", agregó.

"Cometen un enorme error los que quieren racionalizar a Milei"

"Me parece que cometen un enorme error todos los que quieren racionalizarlo a Milei y discutir todas las ideas, como la venta de riñones, la dolarización. Es entrar en su trampera y todo aquel que quiera discutirle, pierde. Milei no es importante por lo que dice y propone, es importante por lo que el tipo genera en una sociedad que está sobrecargada de fracasos".

villarruel y milei.jpg

"Argentina sale por el centro"

Para Asís, una posible solución sale desde el centro del escenario electoral: "Ese centro es Massa, puede ser cualquier gobernador como Uñac, Scchiaretti y puede ser Scioli. Son tipos que representan el no conflicto, y en una sociedad tan atenazada y tan cargada de conflictos, es importante tener tipos que se puedan sentar y hablar.