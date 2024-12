Javier Milei ultima los detalles finales de su discurso en cadena nacional por el primer año de gestión

La política de déficit cero (o mejor dicho superávit) seguirá siendo el pilar fundamental de la gestión gubernamental. Por esta razón, Milei no está dispuesto a ceder en incrementar partidas, como reclaman algunos mandatarios provinciales.

“El propósito es eliminar todo gasto superfluo que genera el Estado”, resume un importante colaborador de la Casa Rosada. Pero no todo será “motosierra”. Es que el Gobierno de La Libertad Avanza busca transformar de manera radical la Argentina en base a su ideología. En este sentido, según pudo saber Ámbito en exclusiva, por indicación del primer mandatario, los equipos técnicos están trabajando en “profundas reformas” que abarcan las áreas impositiva, previsional, laboral y penal, entre otras.

En materia tributaria, el Poder Ejecutivo aspira a reducir a cinco o seis la cantidad de impuestos. La intención es tener avanzado el proyecto para que el jefe de Estado lo presente al Congreso en el discurso de la apertura de sesiones ordinarias 2025, el 1 de marzo, según adelantan en la Casa Rosada.

Milei Sturzenegger.jpg Sturzenegger y Milei buscan avanzar con las reformas en el segundo año de gestión de LLA.

El objetivo inicial es simplificar el sistema impositivo. Desde el oficialismo advierten que se descarta una rebaja inicial significativa de la carga tributaria, toda vez que la prioridad es mantener el equilibrio en las cuentas del Tesoro. El Gobierno nacional también considera que cada provincia debe definir su política tributaria.

Otra de las reformas importantes que está elaborando el Gobierno, también para el año que viene, consiste en cambiar el régimen previsional contemplando, entre otros aspectos, la eliminación de los regímenes especiales.

La evaluación oficial es que, si se suprimieran todos los regímenes de privilegio se podría triplicar la jubilación mínima. Si se aplicase dicha eliminación de los regímenes de privilegio, la jubilación mínima que hoy se ubica en $259.600, se iría a 778.800.

Cadena nacional para celebrar el primer año de mandato

Según pudo saber este medio, el mensaje previsto para las 21 será grabado, aunque se desconoce si será en su despacho de la Casa Rosada o en el Salón Blanco. Allí buscará reconocer el esfuerzo social de este año y comenzar a instalar su agenda de reformas para el año próximo.

Sería la séptima cadena nacional del presidente Javier Milei, luego del anuncio del DNU 70/2023 a días de haber asumido; otros dos por balance de gestión previos a finalizar su primer semestre de mandato; otros dos por el 25 del mayo y el 9 de julio; y la presentación del proyecto del Presupuesto 2025 (que finalmente no fue aprobado).

En tanto, la cita para conmemorar el aniversario de la asunción del mandato presidencial serán austeros por lo que puedo saber este medio, dado que no habrá festejos. Se espera un brindis íntimo en la Casa Rosada entre Milei y sus colaboradores y no se descarta el típico saludo desde el balcón de la Casa de Gobierno, como lo hace habitualmente en eventos especiales.

Asuncion Javier Milei.jpg Javier Milei en Casa Rosada durante su jornada de asunción. Mariano Fuchila

En esa misma jornada, aunque no de manera conjunta, el Presidente de la Nación sostendrá encuentros con cinco economistas reconocidos a nivel global, entre ellos Tom Sargent, ganador del Premio Nobel de Economía en 2011 (compartido con su colega Christopher Sims). Los otros cuatro son argentinos y tienen una vasta trayectoria internacional: Fernando Álvarez, Guillermo Calvo, Sara Guerschanik y Juan Pablo Nicolini.

Mauricio Macri también celebrará el 10 de diciembre, en medio de la tensión con Milei

Por su parte, el expresidente Mauricio Macri convocó para ese mismo día a una cena con sus exministros, para rememorar que hace 9 años asumieron en el Gobierno. Será en la casa de Francisco Pancho Cabrera, exministro de Producción de la gestión del Cambiemos en ese entonces.

Algunos apuestan a que esta vez no serán de la partida algunas figuras que por entonces formaron parte del equipo de gobierno de Macri. Entre ellos Federico Sturzenegger (extitular del BCRA), el exministro de Finanzas Luis Toto Caputo y el exministro de Economía Alfonso Prat Gay.

Embed Hoy, en la sesión de “Ficha Limpia” en la Cámara de Diputados, quedaron flotando preguntas inquietantes y profundas para el futuro de la Argentina: ¿Queremos o no queremos un país sin corrupción? ¿De verdad nos interesa que los corruptos condenados no puedan seguir ejerciendo… — Mauricio Macri (@mauriciomacri) November 28, 2024

Recordemos que las salidas de Prat Gay y Caputo del gobierno de Macri no fueron en buenos términos. En tanto, Jorge Macri también hará un festejo por su primer año al frente de la Jefatura de la Ciudad de Buenos Aires.

La celebración del líder del PRO Mauricio Macri se produce en momentos en que existen dudas acerca del vínculo con el presidente Javier Milei. La fallida sesión de Ficha Limpia generó un corto circuito que el Gobierno intenta subsanar con el envío de un nuevo proyecto de Ficha Limpia.

Así lo expresó a poco de caerse la sesión en Diputados para tratar el proyecto: "¿Queremos o no queremos un país sin corrupción? ¿De verdad nos interesa que los corruptos condenados no puedan seguir ejerciendo cargos públicos o queremos simular y usar esa debilidad como un instrumento de presión en otras negociaciones?" apuntó Macri desde su cuenta de la red social X (ex Twitter).

Y agregó: "¿A alguien le importa la corrupción o ya estamos resignados? Sé que a una parte de la política, incluso a una parte de la opinión pública, les puede parecer que hay cosas más urgentes. Yo estoy convencido de que con dirigentes corruptos no hay ningún futuro".

Desde las filas del PRO critican por lo bajo y argumentan que si el proyecto original era malo, por qué no lo objetaron en el debate en Comisión y así evitar la escena en el recinto de Diputados de la semana pasada. Las sospechas de un acuerdo del oficialismo con el kirchnerismo sigue siendo una de las premisas por las cuales fracaso la sesión.