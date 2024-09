Las Madres de Plaza de Mayo denunciaron el ingreso de la policía a la universidad del organismo

Al salir, la rectora dialogó con los medios y explicó como fue la situación: "Cuando llegué, el policía que está siempre en la puerta me dice que no puedo entrar. Al preguntarle el motivo, sacó una hoja de un mail, que era un gmail y no un mail oficial, del interventor nombrado por Capital Humano, en donde dice a la policía que no deje ingresar a nadie. Ahí le dije que era la rectora, y aunque igual no me dejaba entrar, en determinado momento se corrió y pasé".