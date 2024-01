Ley ómnibus: ahora es el turno de la Justicia

Para algunos, la postergación se debe al “emprolijamiento” que se está haciendo de la norma para que no se repita el caso de las retenciones a los lácteos (cuya suba de retenciones a 15%, tras su anuncio, volvió a dejarse sin efecto, al menos, hasta junio), o los cambios en el controvertido sector de la pesca (“más irregular, incluso, que el de la carne vacuna”, según los conocedores), para el cual se abrió un equipo de diálogo y correcciones de variado tenor, respecto a lo que fijaba el DNU oficial.

Para otros, la demora en mandar el listado de desregulaciones es para no atiborrar de trabajo a los legisladores, que con todo lo anterior ya tienen de sobra para varios meses, aunque el Ejecutivo busca que buena parte de los proyectos sean tratados antes de fin de mes. “Pero ahora que, finalmente, el Congreso parece querer ordenarse un poco y comenzar a trabajar, le toca el turno a la Justicia, que es un desborde y que tiene a todos desconcertados”, se quejaban algunos empresarios reunidos en La Mansa (que debido a la cantidad de gente, y tráfico endemoniado de Uruguay, no se cruzan ahora a La Brava).

Es que el desconcierto para los no iniciados no es menor, especialmente después de que la Suprema Corte de Justicia, si bien dio el visto bueno para “estudiar” el amparo pedido por la CGT a los cambios en materia laboral incluidos en el DNU, simultáneamente hizo conocer que no se iba a abocar al asunto hasta terminar la feria judicial. “Hay que reconocer que los más rápidos en reaccionar ante el nuevo escenario, y ante la magnitud de los cambios, fueron los sindicalistas, que arrancaron inmediatamente con los amparos, aunque la mayoría piensa que, finalmente, el asunto se va a dirimir en forma política, y con la intervención de la Suprema Corte”.