Ley ómnibus: Patricia Bullrich anticipó sanciones a efectivos que hayan usado distintivos partidarios

Como se puede apreciar en la imagen obtenida por el fotógrafo de Ámbito, el miembro de la Policía Federal lleva en su pecho un parche específico. Se trata de una imagen de la Bandera de Gadsden, un símbolo del movimiento libertario en todo el mundo.

Luego de horas de protesta sin incidentes en la Plaza Congreso, la Gendarmería avanzó sobre un grupo de manifestantes que habían cortado dos carriles de la Avenida Rivadavia para que vuelvan a la vereda. En primera instancia, no retrocedieron y los efectivos empujaron con sus escudos y sus bastones para cumplir con el protocolo antipiquetes y garantizar la circulación en la calle.

policia federal bandera libertaria detalle Un policía se mostró con el símbolo libertario en las afueras del Congreso. Ignacio Petunchi

Qué es la Bandera de Gadsen, el símbolo de los libertarios

El diseño original es una bandera amarilla con el dibujo de una serpiente cascabel en espiral. Debajo de la figura siempre está la frase "Don't tread on me", que significa "No me pisotees".

El símbolo comenzó a utilizarse en Estados Unidos en 1775 de la mano de Christopher Gadsden. Originalmente, referenciaba a las luchas de Estados Unidos en el exterior pero su significado fue mutando en el tiempo. Durante los años la utilizó el Cuerpo de Marines, la Marina, el equipo nacional de fútbol y hasta la MLS.

Patricia Bullrich: "Se actuó de acuerdo al protocolo"

La titular de la cartera de Seguridad se refirió a los incidentes en las zonas aledañas del Congreso y señaló que "ayer se discutía una ley y afuera (del Congreso) había una marcha ordenada, hasta que en un determinado momento decidieron, a propósito, salir a copar la calle, con el objetivo que la gente no pudiera volver tranquila a su casa".

"Se actuó de acuerdo al protocolo", expresó Bullrich al realizar una evaluación sobre la actuación de la Policía Federal y otras fuerzas de seguridad que intervinieron en el operativo frente al Parlamento.