Ley de Tierras: La Libertad Avanza baraja opciones para restablecer un límite a la venta en manos de extranjeros

En el oficialismo confían en que el DNU 70/2023 seguirá en pie. Diputados

Argentina no tiene ley de Tierras desde que la Corte Suprema dejó en pie su derogación, contemplada en el DNU 70/2023. Si bien la eliminación de cualquier tipo de límite a la venta en manos de extranjeros fue la intención original de La Libertad Avanza cuando desembarcó en la Casa Rosada, tras el debate de la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, el “trapo” que exhibió la Selección Argentina en el Mundial y tras la presentación del proyecto de Malvinas, en las filas libertarias barajan opciones para restablecer de alguna manera el límite establecido durante el gobierno de Cristina Kirchner.

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El oficialismo está confiado: pese a la sesión convocada por la oposición para el próximo 15 de octubre en Diputados para voltear el DNU 70/2023, en las filas libertarias dan por descontado que los impulsores de la sesión no reunirán el quorum para poner en marcha el debate. El propio vocero presidencial Adrián Ravier lo hizo público en la conferencia de prensa que brindó este martes.

¿QUÉ PASARÍA SI SE DEROGA EL DNU 70/2023? Algunos sectores de la oposición lo proponen. Antes de discutirlo, vale la pena recordar cómo era la Argentina antes del decreto, cuando para alquilar, importar, vender en un supermercado o volar había que pedirle permiso al Estado. Abro… — Adrian Ravier (@AdrianRavier) October 6, 2026 Los propios firmantes del pedido de sesión, en diálogo con este medio, reconocen que les falta al menos una decena de legisladores para llegar a los 129 diputados. De todas maneras, apuestan a usar la jornada para aplicar, al mejor estilo libertario, el “principio de revelación”. Es decir, exponer a todos los diputados que pegaron el faltazo a la sesión en la que el temario también incluía la Emergencia en Discapacidad y la de desendeudamiento.

Aún si la oposición volteara el Decreto que modifica y deroga unas 300 leyes, en el oficialismo no se muestran alarmados. “Si ocurriera, al día siguiente el Presidente saca otro DNU con lo que el Ejecutivo considere más importante y listo”, deslizaron fuentes libertarias.

Ahora bien, en el oficialismo sí están ocupados en dar marcha atrás con el artículo 154 de su propio DNU. Es decir, restablecer algún tipo de límite a la venta de tierras rurales en manos de extranjeros. Todavía no hay una definición. Pero son varias las opciones que se barajan. Una de ellas, que empuja al menos un sector de la Cámara de Diputados es que se trate el tema en un único texto, que restablezca la ley de Tierras.

Otro sector, en cambio, apunta a reincorporar el tema en la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Ese texto, en su versión original, derogaba la ley de Tierras, mientras su derogación –contemplada en el DNU 70 se encontraba judicializada. Luego, ante la resistencia de acompañar ese capítulo por parte de los aliados a Patricia Bullrich, la jefa del bloque libertario propuso elevar de 15% a 25% el porcentaje que pueden adquirir compradores que no residan en la Argentina. Esa propuesta tampoco surtió efecto. Por eso, a último momento, la senadora retiró el capítulo de tierras y, así, el texto recibió media sanción. La oposición buscará voltear el DNU 70 en la sesión convocada para el 15 de octubre. Diputados Ahora, esa media sanción está en Diputados. Pero desde que recaló, a comienzos de agosto, jamás se trató en comisión. Justamente, esa media sanción es la tabla de salvación que encontraron algunos oficialistas para acelerar el tema. ¿De qué manera? Introduciéndo el tema en la media sanción, para volver a poner un límite. Y que luego ese texto vuelva al Senado para su sanción definitiva. Por ahora, no hay nada definido. Salvo la decisión de no tomar la propuesta que hizo el diputado Miguel Ángel Pichetto: poner un límite en la ley que busca defender la Soberanía de Malvinas. La explicación que dan los libertarios es que introducir ese tema en el proyecto libertario sería admitir que se trata de un tema de "soberanía" cuando, para el oficialismo es una cuestión de propiedad privada.

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