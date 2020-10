Larreta avanzó con otra excepción para torres y ley de albergues estudiantiles

Ese proyecto que consiste en la aprobación de un convenio firmado por Horacio Rodríguez Larreta con un particular, facilita, en un lote de Puerto Madero, la edificación de torres de 50 pisos más a lo que está permitido actualmente y el agregado de 15 mil m2. A cambio la Ciudad recibirá u$s2.5 millones y una plaza que será destinada a recordar a las víctimas del atentado a la AMIA. La iniciativa, en la sesión que aprobó otros dos convenios similares y la privatización de Costa Salguero, había pasado a Secretaría. El radicalismo no daba los votos y a Vamos Juntos no le alcazaba. Sin embargo algo cambió en la bancada UCR que ayer facilitó una votación que se planteó sobre el final de la sesión y se aprobó rápidamente.