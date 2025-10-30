Megadeth confirmó su show de despedida en Argentina: cuándo y dónde será







El grupo liderado por Dave Mustaine dice adiós con un set épico de clásicos y nueva formación.

La banda de Mustaine anunció recientemente su final.

Megadeth se despide de los escenarios y confirma su último show en Argentina: será el 30 de abril de 2026 en Tecnópolis, como parte de su gira mundial de despedida “THIS WAS OUR LIFE 2026”. Los datos sobre la venta de entradas para el show todavía no fueron revelados.

La noticia, confirmada en su sitio web oficial, llega horas después de que la banda revelará en sus redes el listado de temas de lo que será su último disco.

Cómo será el último disco de Megadeth A través de sus redes revelaron la lista canciones de álbum de despedida llamado como la banda, el mismo estará disponible desde el 23 de Enero del 2026. El sencillo "Tipping Poing" ya se puede escuchar en plataformas.

El mensaje de despedida de Dave Mustaine tras anunciar el final de Megadeth "Hay tantos músicos que han llegado al final de su carrera, ya sea accidental o intencionalmente. La mayoría no logran irse en sus propios términos, y en esa situación me encuentro ahora mismo. He viajado por el mundo y he ganado millones y millones de fans y la parte más difícil de todo esto es decirles adiós", declaró Dave Mustaine hace unos meses en un comunicado oficial que confirmó el fin de la banda.

"Estamos ansiosos por que escuchen este álbum y nos vean en la gira. Si alguna vez hubo un momento perfecto para lanzar un nuevo álbum, es ahora. Si alguna vez hubo un momento perfecto para dar la vuelta al mundo, es ahora. Este también es el momento perfecto para anunciarles que es nuestro último álbum de estudio. Hemos hecho muchos amigos a lo largo de los años y espero verlos a todos en nuestra gira mundial de despedida".

"No se enojen, no estén tristes, alégrense por todos nosotros, vengan a celebrar conmigo estos próximos años. Hemos hecho algo juntos realmente maravilloso y probablemente no vuelva a suceder. Empezamos un estilo musical, iniciamos una revolución, cambiamos el mundo de la guitarra y su forma de tocar, y cambiamos el mundo. Las bandas en las que toqué han influido en el mundo. Los quiero a todos por ello. Gracias por todo".

