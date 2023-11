Lilia Lemoine y otra polémica por declaraciones contra la AUH: "Me cago en todos los servicios públicos"

A través de un video viral en la plataforma X (ex Twitter), la libertaria que se hizo conocida por su polémico proyecto de renuncia a la paternidad cuestionó a los beneficiarios de programas sociales y servicios públicos: "Me cago en la Asignación Universal por Hijo, me cago en la educación pública gratuita a la que vos podés asistir, me cago en todos los servicios públicos".