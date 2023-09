Llevarán a $158 mil el salario mínimo a fin de año y reforzarán planes sociales con $20 mil

Así el incremento se parecerá más a la evolución de la inflación de los últimos meses agudizada por la devaluación posPASO y no a las pretensiones públicas de gremialistas que habían demandado una suba de mayor impacto para un valor que apenas se calcula que perciben de manera directa unos 200 mil trabajadores no alcanzados por los convenios colectivos. Es la paradoja actual del Consejo del Salario: debaten empresarios y sindicalistas un valor que unos no pagan y otros no perciben porque la mayor incidencia es sobre planes y haberes liquidados por el Estado.