El PRO, la UCR y La Libertad Avanza rechazan las relecciones indefinidas de los intendentes bonaerenses

El macrismo difundió un comunicado en contra de modificar la ley de 2016, el radicalismo desmintió negociaciones con la Gobernación y los libertarios ratificaron su rechazo. El gobernador busca aprobar antes de fin de año el proyecto de Ayelén Durán, pero necesita acuerdos dentro y fuera del peronismo.

La posibilidad de restablecer las reelecciones indefinidas de los intendentes bonaerenses sumó nuevos obstáculos legislativos . El PRO , la Unión Cívica Radical (UCR) y La Libertad Avanza (LLA) salieron a rechazar la modificación de la ley que limita los mandatos municipales y desmintieron versiones sobre eventuales negociaciones para habilitar un nuevo período de los jefes comunales. El pronunciamiento de las tres fuerzas complica la estrategia del gobernador Axel Kicillof y el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) , que buscan reunir los votos necesarios para aprobar la reforma antes de fin de año.

El rechazo del macrismo llegó a través de un comunicado difundido ayer por el PRO bonaerense, que conduce el diputado Cristian Ritondo , luego de una reunión en la que participaron el expresidente Mauricio Macri y referentes partidarios de la Segunda Sección Electoral. La fuerza dejó en claro que no acompañará ninguna iniciativa que busque eliminar el límite de dos mandatos consecutivos para los intendentes.

" No vamos a apoyar ninguna iniciativa que busque habilitar la reelección indefinida de los intendentes bonaerenses ", sostuvo el partido, que reivindicó la norma sancionada en 2016 durante la gestión de María Eugenia Vidal . Para el PRO, aquella ley permitió abrir paso a nuevos liderazgos y fortalecer la alternancia en los municipios.

"No fue una ley del PRO contra nadie: fue una ley de la provincia para mejorar su democracia" , planteó el comunicado, que también apuntó contra el kirchnerismo y lo acusó de intentar restaurar antiguas prácticas de poder territorial. "La Provincia necesita más democracia, no menos", concluyó la fuerza, que convocó al resto de los espacios políticos a fijar posición.

Desde el radicalismo también buscaron despejar las versiones sobre un supuesto entendimiento con el Ejecutivo bonaerense. El presidente del Comité Provincia, Emiliano Balbín , negó este martes que existan conversaciones con la Gobernación para modificar la legislación y aseguró que no recibió llamados ni mantuvo reuniones sobre el tema.

"No existe ninguna negociación de esta conducción partidaria en ese sentido", afirmó el dirigente, quien además expresó su rechazo personal a la eliminación de los límites. "Estoy a favor de mantener el límite a los mandatos y en contra de las reelecciones indefinidas. Creo en la alternancia y en la renovación como principios que fortalecen nuestra democracia", sostuvo.

Ante las versiones periodísticas que vinculan a la Unión Cívica Radical bonaerense con una negociación para habilitar las reelecciones indefinidas de los intendentes, quiero ser categórico: no existe ninguna negociación de esta conducción partidaria en ese sentido.



Como… — Emiliano Balbín (@EmiBalbin) November 3, 2026

La posición de la conducción radical, sin embargo, convive con una situación más compleja en los municipios. Los intendentes de la UCR tienen sus propios intereses en la discusión, ya que 16 de ellos quedarían impedidos de competir por otro mandato en 2027 si se mantiene la normativa vigente. Esa diferencia entre los jefes comunales y los legisladores del partido explica parte de las tensiones internas que atraviesan al radicalismo.

Nuestra postura es clara y sin especulaciones: nunca vamos a apoyar las reelecciones indefinidas de los intendentes. Siempre lo dijimos.



Estamos ante un punto de inflexión: 6 de cada 10 intendentes bonaerenses no podrán competir por un nuevo mandato en 2027, si se mantiene la… https://t.co/DGCYvmVGeO — Sebastián Pareja (@SPareja_) November 3, 2026

La Libertad Avanza, en tanto, también salió a cerrar la puerta a cualquier posibilidad de acompañamiento. El diputado nacional y titular del partido en la provincia, Sebastián Pareja, ratificó hoy que el espacio no respaldará la reforma. "Nuestra postura es clara y sin especulaciones: nunca vamos a apoyar las reelecciones indefinidas de los intendentes. Siempre lo dijimos", escribió en sus redes sociales.

A su vez, el jefe de Gabinete nacional, Diego Santilli, rechazó que el tema pueda formar parte de las negociaciones que el oficialismo nacional mantiene con sectores de la oposición bonaerense para construir una alianza electoral de cara a 2027. "Jamás vamos a apoyar la reelección indefinida de los intendentes", publicó ayer.

Desde la conducción libertaria también descartaron que la continuidad de los jefes comunales pueda convertirse en una moneda de cambio para avanzar en acuerdos con el radicalismo.

El desafío de Axel Kicillof

En la Gobernación, los rechazos del PRO y de La Libertad Avanza no sorprendieron. El principal desafío del kicillofismo pasa por conseguir los respaldos dentro del propio peronismo y sumar voluntades de otros bloques. El gobernador reunió el jueves pasado a más de 40 intendentes del MDF en La Plata y transmitió que la discusión deberá resolverse en la Legislatura. También planteó la necesidad de conseguir los acuerdos políticos para que la reforma pueda votarse en lo que resta del año.

Ayer, el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, volvió a defender la iniciativa durante una conferencia de prensa en la Casa de Gobierno. Calificó de "proscriptiva" la legislación vigente y ratificó que el proyecto presentado por la senadora Ayelén Durán, del MDF, es la alternativa que impulsa el Ejecutivo.

"Si no hay limitación a las reelecciones en la Constitución nacional y provincial, como la hay para el gobernador y el presidente, no debería haberla para los intendentes", argumentó el funcionario. También sostuvo que la continuidad de los jefes comunales debe quedar sujeta a la decisión de los vecinos y mencionó como ejemplos las gestiones de Mario Secco, en Ensenada, y Miguel Ángel Lunghi, en Tandil.

La iniciativa de Durán fue presentada en 2025 y propone eliminar las restricciones a las reelecciones municipales. Sin embargo, permanece sin tratamiento en el Senado bonaerense, donde no logró avanzar desde la comisión de Legislación General. La Suprema Corte provincial, por su parte, dejó trascender que no le corresponde intervenir en una discusión que debe resolverse en el ámbito político.

El escenario tampoco es sencillo para el oficialismo dentro de Unión por la Patria. El Frente Renovador de Sergio Massa, que acompañó la sanción de la ley en 2016 durante el acuerdo legislativo con el macrismo, mantiene sus reparos a modificarla. En las últimas semanas, desde ese espacio anticiparon que no acompañarán la reforma, aunque tampoco buscarán bloquearla si el kicillofismo consigue reunir los votos por otras vías.

En La Cámpora, en tanto, la discusión aparece vinculada a una negociación política más amplia dentro del peronismo, que incluye otros asuntos de la agenda institucional bonaerense. Entre ellos figuran las vacantes en la Suprema Corte provincial, el calendario electoral de 2027 y el tratamiento del Presupuesto y la Ley Fiscal.

Una disputa con impacto en 2027

La discusión tiene una dimensión electoral que excede la continuidad de los intendentes. Con las reglas actuales, 80 de los 135 jefes comunales bonaerenses no podrán competir por una nueva reelección en 2027. De ese total, 51 pertenecen a Unión por la Patria, 16 a la UCR, siete al PRO, cinco a fuerzas vecinales y uno está alineado con La Libertad Avanza.

Para el kicillofismo, la continuidad de esos dirigentes también tiene importancia en la construcción territorial de cara a las próximas elecciones. Buena parte de los intendentes que integran el MDF son aliados del gobernador y podrían aportar volumen político y electoral a un eventual proyecto presidencial.

La falta de avances, además, abre otro problema para los partidos: la sucesión en los municipios. Los jefes comunales que no puedan competir deberán definir quiénes serán sus herederos políticos, en un escenario en el que las listas legislativas tampoco ofrecen suficientes lugares para contener a todos los dirigentes que podrían quedar afuera de sus distritos.

La posibilidad de vincular la reforma con las negociaciones del Presupuesto 2027 aparece así como una de las alternativas para destrabar el debate. Sin embargo, con el rechazo explícito de PRO y LLA y las diferencias que persisten dentro del peronismo, el oficialismo todavía no tiene garantizada una mayoría para avanzar.

El proyecto avalado por Kicillof sigue en comisión. Balbín defiende la alternancia, pero en su partido tienen sus propios intereses en la discusión, ya que varios de ellos quedarían impedidos de competir por otro mandato en 2027 si se mantiene la normativa vigente.