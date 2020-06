Insaurralde luego del tratamiento con plasma: "Pasé mi mejor noche, no tuve dolores ni complicaciones respiratorias" El intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, aseguró que se siente mejor gracias al tratamiento con plasma de pacientes recuperados de coronavirus que le están administrando. "Ayer pasé una de mis mejores noches, me sentí bien, no tuve dolores ni complicaciones respiratorias", dijo.