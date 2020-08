Revés para exsecretario de Macri: fiscal considera que Comodoro Py no debe investigar su denuncia Nieto hizo una presentación en la que sugiere que su teléfono no fue peritado del modo adecuado y que existieron filtraciones. Di Lello sostuvo ante el juez que Retiro no es competente para investigarlo. Definirá Martínez de Giorgi.