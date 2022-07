López Murphy: “Mensaje de Batakis fue más serio” que el de Martín Guzmán

Horas antes de las declaraciones en cuestión, López Murphy valoró que la funcionaria haya mencionado como “necesario el equilibrio fiscal y revela un rasgo valioso, luego de haberse desautorizado esta visión durante un largo tiempo”.

El diputado también recordó que fue docente de Batakis en la Universidad Nacional de La Plata, y mencionó “que el lenguaje -utilizado por la kirchnerista- fue más constructivo después del desajuste que habíamos tenido en los últimos seis meses”. En esa línea, aseveró: “Como antes no se hablaba y ahora se ha vuelto a hablar reconozco que es una buena noticia. Es bueno que se dé cuenta que es un tema crítico”.

Por otra parte, López Murphy, que representa a la agrupación Republicanos Unidos en la interna macrista, manifestó que Juntos por el Cambio precisa “un triunfo arrollador” en las elecciones de 2023 para tener “gobernabilidad” y así poder “estabilizar de golpe”, ya que remarcó que estos niveles de inflación “no permiten gradualismo”.

“Tenemos que prepararnos para estabilizar y va a haber que estabilizar de golpe y va a haber que hacerlo con mucha firmeza, con un triunfo arrollador, del 55%...”, sostuvo el dirigente liberal.

El legislador por la Ciudad dejó claro que “el próximo gobierno tiene que pensar en estabilizar y lanzar al crecimiento a una economía que va a estar destruida y eso lo tiene que hacer con firmeza y con claridad, y tiene que elegir los candidatos que respondan a ese perfil.

López Murphy además deslizó que no tiene “dudas de que vamos a salir” y agregó: “Soy optimista, pero no me gusta el casting de candidatos. Se necesita un programa, reglas de juego y narrativa: cuando tengamos eso, vemos quién es el mejor intérprete”.

Durante el actual período de sesiones ordinarias, el diputado se desmarcó de algunas votaciones de Juntos por el Cambio. Al exministro tampoco lo ayudaron, en varias ocasiones, algunos operadores que lo perjudicaron a nivel comunicacional. Sin embargo, eso nunca puso en duda su pertenencia al espacio, que tiene más candidatos -por ahora- que planes.