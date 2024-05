López Murphy se diferenció de Javier Milei y remarcó: "Mi lealtad es con las ideas de la libertad"

El diputado de Juntos por el Cambio Ricardo López Murphy volvió a dejar en claro sus diferencias con el presidente Javier Milei , pese a ser un referente del liberalismo en Argentina hace años, y remarcó: "Mi lealtad es con las ideas de la libertad y la Constitución , no con un liderazgo con el que discrepo y he discrepado ", dijo al explicar su voto en contra en algunos apartados de la ley Bases.

Uno de los puntos que criticó el diputado de la ley Bases fue en materia educativa: "Creo que hubiera sido valioso sancionarla como servicio esencial", consideró y argumentó que "no deberían ser los educandos los que paguen la conflictividad entre el Gobierno y los sindicatos", dijo en diálogo con Radio Rivadavia.

Por otra parte destacó los aspectos que encontró beneficiosos de la iniciativa, por ejemplo el ítem sobre el impuesto al tabaco y el capítulo de Modernización Laboral. Afirmó que será una reforma "positiva" porque al ampliarse el período de prueba y volver al régimen de indemnización por mes trabajado, va a "facilitar el empleo" y "el ingreso de jóvenes en empresas pymes".

"Después de la catástrofe que se heredó, era lógico que hubiera luces y sombras. Nadie honrado y honesto en sus juicios creía que íbamos a poder salir de ese descalabro de una manera suave y serena. Iba a ser muy difícil para cualquiera", sentenció.

Pese a su apoyo reservado, López Murphy dejó en claro sus diferencias con el Gobierno

Si bien el funcionario demuestra un fuerte apoyo a la gestión de Javier Milei, simultáneamente se muestra crítico; por un lado considera que el Gobierno "pudo lidiar con las reservas negativas y la deuda privada", pero sin embargo, advierte que "la caída en el nivel de actividad es muy severa" y eso refleja "una gran incertidumbre" en la sociedad.

"Me hubiera gustado un plan integral, explícito y claro sobre qué se iba a hacer y cómo se iban a tomar las medidas. Por ejemplo, con el tema del cepo, no se puede saber cuándo lo van a sacar y no sé si ellos lo saben. Genera una gran distorsión en la economía", expresó.

Por último, reafirmó que "no hay presupuesto", lo cual consideró como "una cuestión más básica e institucional", debido a que en el segundo semestre del año pasado "se hicieron dos disparates" como "eliminar el impuesto a los ingresos personales y no discutir el presupuesto" para el 2024.