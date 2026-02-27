Si bien Diputados otorgó media sanción a la ley la reforma laboral promovida por el Gobierno, el texto volverá al Senado para su revalidación final, tras haber sufrido modificaciones. La sesión comenzó esta mañana con el tratamiento de la Reforma Penal Juvenil y, si bien se espera un clima tenso en las inmediaciones del Congreso, el Gobierno espera sellar y dar por terminado el debate en extraordinarias con uno de sus proyectos clave.
Los puntos claves de la reforma laboral que vuelve a debatirse en el Senado
Por segunda vez, el Senado sesionará para debatir el proyecto de "modernización laboral", debido a las modificaciones que sufrió en Diputados. De recibir media sanción, la ley quedará finalmente aprobada.
Aprobado en la Cámara baja con 135 votos afirmativos frente a 115 negativos, el proyecto redefine aspectos sensibles del vínculo entre empleadores y trabajadores, con cambios en indemnizaciones, vacaciones y negociación salarial, entre otros ejes centrales.
Entre los ajustes más significativos que sufrió el texto original aprobado por el Senado semanas atrás, se destacó la decisión de mantener obligatorios los aportes a sindicatos y cámaras empresariales, aunque con topes más bajos que los planteados inicialmente y sin avanzar con la transición hacia un esquema voluntario prevista para 2028, y quitar el polémico artículo 44 que introducía cambios en el régimen de pago de salarios ante enfermedades o accidentes no vinculados con el trabajo
En el plano tributario, uno de los puntos que más inquietud generaba entre los gobernadores, finalmente no prosperó la reducción de la alícuota del impuesto a las ganancias para personas jurídicas (30% a 27%). Sí se mantuvo, en cambio, la baja de aportes a la seguridad social, una señal dirigida al sector empresario.
Los 10 puntos más destacados de la reforma son los siguientes:
Nueva base para las indemnizaciones. Se fija un tope basado en el salario promedio registrado y se excluyen del cálculo el aguinaldo, las vacaciones, y los premios y conceptos no habituales.
Pago en cuotas de juicios laborales. Las empresas grandes podrán abonar en hasta 6 cuotas, mientras que las pymes podrán hacerlo en hasta 12 pagos.
Creación de un Fondo de Asistencia Laboral (FAL) obligatorio, que contempla un aporte mensual del 1% de la masa salarial para grandes empresas y del 2,5% para las pymes. La consultora Outlier remarcó que se trata de un fondo alternativo a la indemnización por antigüedad y que la elección "depende de lo pactado por convenio colectivo". "Esto ajusta la propuesta hacia un mecanismo negociado entre sindicatos y empleadores y no automático, convirtiéndose en otra concesión para los sindicatos", profundizó la entidad.
Vacaciones más flexibles. La norma habilita al empleador a fraccionar las vacaciones en períodos de siete días.
Esquema de remuneraciones para casos de enfermedad voluntaria (por ejemplo, lesiones por actividades deportivas) que fija compensaciones del 50% por entre tres y seis meses. Para las enfermedades no voluntarias el pago será del 75% del salario básico durante los mismos plazos.
Erradicación de la Ley de Teletrabajo.
Recaídas por enfermedades crónicas. La licencia solo se renovará si pasan más de 2 años entre episodios.
Banco de horas, que permite compensar horas extra con francos o menos jornada. Debe respetar el tope semanal legal, con un mínimo de descanso de 12 hs entre jornadas y 35 hs de descanso semanal.
Negociación salarial por empresa y limitación del derecho a huelga. Los acuerdos por empresa estarán por encima de los acuerdos sectoriales tradicionales. Por otra parte, se exigirá mantener al menos el 75% del servicio en huelgas en sectores como: telecomunicaciones, comercio, educación (excepto universidades), aeronáutica, servicios portuarios, entre otros. Para las fuerzas de seguridad se prohíbe directamente el derecho a huelga.
Las asambleas en el lugar de trabajo requerirán autorización del empleador.
