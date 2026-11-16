La UBA abrió la inscripción al CBC 2027: hasta cuándo hay tiempo y cuáles son los requisitos + Agregar ámbito en









El período para anotarse estará abierto hasta el jueves 26 de noviembre para quienes quieran comenzar una carrera en la Universidad de Buenos Aires. Cómo hacer el trámite y qué otras gestiones se habilitarán en febrero.

La UBA abrió la inscripción al CBC 2027: hasta cuándo hay tiempo y cuáles son los requisitos.

La Universidad de Buenos Aires (UBA) abrió la inscripción al Ciclo Básico Común (CBC) 2027 para quienes quieran comenzar una carrera el próximo año y nunca se hayan anotado en la institución. El trámite estará disponible hasta el jueves 26 de noviembre y contempla tanto la cursada presencial como la modalidad a distancia a través de UBA XXI.

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La inscripción tiene tres etapas: una preinscripción online, la presentación de la documentación requerida y la elección de sede y turno en la página web del CBC. Para completar el proceso, hay que seguir las indicaciones disponibles en el apartado de Inscripciones del sitio oficial.

Qué es el CBC y cómo funciona El Ciclo Básico Común es el primer año de todas las carreras de la UBA y está compuesto por seis materias: dos correspondientes a la orientación, dos específicas de la carrera elegida y otras dos comunes.

Se pueden cursar hasta tres materias por cuatrimestre y cada asignatura cuenta con dos evaluaciones parciales.

El período para anotarse estará abierto hasta el jueves 26 de noviembre para quienes quieran comenzar una carrera en la Universidad de Buenos Aires. Cuáles son los requisitos para inscribirse en la UBA El ingreso a la UBA es irrestricto y no requiere examen de admisión. Además, las carreras de grado son gratuitas. Para iniciar la inscripción se necesita contar con el DNI argentino vigente y el certificado de estudios secundarios completos (título secundario), que debe estar legalizado por la Dirección de Legalizaciones de la Universidad.

El trámite de legalización se realiza a través de TAD (Trámites a Distancia), en la opción "Solicitud de Legalización de títulos secundarios y convalidación de secundarios". Quienes todavía no tengan el título emitido pueden presentar una constancia de estudios secundarios completos en trámite. Qué otros trámites se podrán realizar en febrero de 2027 En febrero de 2027 también estarán habilitadas otras gestiones vinculadas al ingreso y la cursada en la UBA. Las fechas exactas se anunciarán próximamente. Los trámites previstos son: Preingreso a la UBA: para quienes todavía no hayan realizado el trámite.

Rematriculación: para estudiantes del CBC que no tengan usuario en el sistema SIU Guaraní.

Cambio de carrera: para quienes quieran modificar la carrera elegida y ya cuenten con usuario SIU Guaraní.

Simultaneidad de carrera: para quienes quieran cursar dos carreras al mismo tiempo y ya tengan usuario en SIU Guaraní.

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