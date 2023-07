Insólitos cruces en JxC: Jorge Macri y Martín Lousteau se acusan mutuamente de no tener gestión en Ciudad

La interna a jefe de Gobierno porteño en Juntos por el Cambio volvió a encenderse este miércoles luego de que el precandidato del PRO, Jorge Macri , manifestase que con su rival de la UCR, Martín Lousteau , no comparte "ámbitos de trabajo" en la Ciudad y "no es alguien con quien voy a levantar el teléfono para dialogar" . "Trabajo en CABA hace mucho, quizás por eso no compartimos ámbitos", le retrucó el senador.

El exintendente de Vicente López habló este miércoles con la agencia Noticias Argentinas donde respondió la acusación de Lousteau sobre la negativa a participar en los debates públicos y su crítica a las propuestas del PRO. "Que él hable de lo que quiera. Yo voy a hablar de lo que tengo ganas, que son propuestas para los porteños. Me lo cruzo ocasionalmente. No es una persona con la que tenga relación", dijo.

A continuación, manifestó que con el senador radical "no hemos compartido ámbitos comunes de trabajo" solo "hemos hecho algunas acciones en la Ciudad" pero remarcó que "no es alguien con quien tenga relación. Por lo tanto, no es alguien con quien voy a levantar el teléfono para dialogar".

El domingo, Macri defendió su gestión en la provincia y aprovechó para chicanear a su rival radical en las PASO por su paso por el Banco Provincia. “¿En qué Gobierno Lousteau manejó más gente en el BAPRO que yo en Vicente López? El de Felipe Solá ¿Le fue bien? ¿Lo eligió la gente o lo puso alguien ahí? Yo siempre estuve en el mismo lugar", dijo en declaraciones por FM Milenium.

El economista no se quedó atrás y en los últimos días se refirió a la resolución de la Justicia respecto a la candidatura de Macri: “El fallo no dice que Jorge Macri reúne las condiciones para competir y ninguno de los jueces dice eso. Los jueces no dicen que Macri reúne los cinco años de residencia en la Ciudad, lo que dicen es que la impugnación no lo presentó en tiempo y forma", declaró en el programa “Todos juntos” de Radio Rivadavia.

Además, señaló que el fallo "no habla sobre el fondo de la cuestión y no dice si se cumple o no la Constitución, sino que se refiere a un tema procesal”, con lo cual dejó abierta la puerta a un cuestionamiento sobre la candidatura de su rival.

Este miércoles, el senador prosiguió con las críticas hacia Macri, y si bien consideró que "lamentablemente" la campaña de la coalición "se transforma en un sinnúmero de agresiones personalizadas", consideró que no comparte "ámbitos de trabajo" con su adversario en la interna porque a diferencia del exintendente, él lo hace "hace mucho tiempo" en la ciudad de Buenos Aires.

"La campaña lamentablemente se transforma en un sinnúmero de agresiones personalizadas, pero además hay una ausencia de debates y propuestas", dijo Lousteau en declaraciones al canal La Nación+.

Jorge Macri Martin Lousteau.jpg Martín Lousteau y Jorge Macri, precandidatos a Jefes de Gobierno porteño.

Lousteau reclamó debate

El senador radical reiteró que quiere debatir con Jorge Macri porque "es un derecho de los ciudadanos", y sostuvo que "todo el tiempo" intenta exponer sus "propuestas" en sus apariciones públicas. El exintendente manifestó que "es una decisión partidaria" que no haya debate.

"Trato todo el tiempo de que exista un debate donde contrastemos propuestas y contemos específicamente qué queremos hacer en seguridad, salud y educación", explicó.

Consultado por declaraciones de Macri respecto a no compartir "ámbitos comunes de trabajo" con el senador radical, Lousteau contestó con ironía: "Nosotros venimos trabajando en la Ciudad hace mucho tiempo, quizás por eso es que no hemos compartido ámbitos de trabajo".

Pese a sus diferencias con el primo de Mauricio Macri, el precandidato a alcalde porteño remarcó que se debe "trabajar en una coalición escuchando" y que quien "pierde" también "tiene cosas interesantes para aportar".

"En el caso de que él tenga una buena propuesta, ¿por qué no la voy a tomar?", aseguró.

En ese sentido, Lousteau hizo alusión a la alianza que mantiene con el alcalde porteño y precandidato de JxC, Horacio Rodríguez Larreta, al decir que "el método" utilizado en ese distrito es el de "coincidir todos en un espacio más grande que permita transformaciones que duran en el tiempo".

"En Santa Fe es un frente de frentes, uno mira San Juan y San Luis y es lo mismo. Creemos en ese método, que es el mismo de Corrientes, Mendoza y Jujuy. Esa es la solución", detalló.